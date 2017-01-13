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В аэропорту Владивостока массово задерживают рейсы

В аэропорту Владивостока массово задерживают рейсы
Некоторым пассажирам придётся ждать 9 часов
сегодня, 10:25
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Массовые задержки авиарейсов сегодня наблюдаются в аэропорту Владивостока. В пятницу, 13 января, в главном терминале края серьёзно изменилось расписание, сообщает РИА «Восток-Медиа».

С четырёхчасовой задержкой вылетит из Владивостока самолёт в Петропавловск-Камчатский. Вместо 6 утра объединённые рейсы HZ-5614 и SU-5614 отправятся в 11:00. Борт SU-5615 сообщением Петропавловск-Камчатский – Владивосток приземлится в главном аэропорту Приморья на 4 часа позже – не в 14:30, а в 18:30.

Почти на 9 часов задержится отправление рейса S7-3280 сообщением Владивосток – Новосибирск. Этот борт должен был покинуть краевой центр в  08:50, однако вылетит только в 17:30.

Больше чем на час с прибытием во Владивосток задерживаются рейсы SU-6481 и FV-6481 из Внуково. Вместо 10:30 они приземлятся только в 11:40. Соответственно на полчаса позже вылетит самолёт во Внуково. Объединённые рейсы FV-6482 и SU-6482 отправятся не в 12:30, а в 13:00.

Объединённые рейсы из Южно-Сахалинска SU-3583 и S7-3210 прибудут в приморскую столицу на 35 минут позже – вместо 11:55 в 12:30.

Самолёт из Москвы SU-1702 приземлится во Владивостоке с часовым опозданием – не в 12:20, а в 13:20. В итоге на час позже из Владивостока также вылетит борт SU-1703 в Шереметьево – в 15:05 вместо в 14:05.

Как пояснили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в справочной аэропорта, все задержки вызваны поздним прибытием самолётов, по дальневосточным направлениям – из-за погодных условий.

 
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