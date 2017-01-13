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Александр Ролик: наши журналисты – бойцы информационного фронта

Александр Ролик: наши журналисты – бойцы информационного фронта
Приморские СМИ сегодня отмечают День российской печати
только что
Общество | Приморский край
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Фото: zspk.gov.ru

Председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик в числе первых поздравил журналистов края с профессиональным праздником – Днём российской печати. В сообщении говорится:

«Уважаемые журналисты, полиграфисты, работники средств массовой информации, поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Более 300 лет назад Пётр Великий своим указом повелел издавать газету "Ведомости", которая стала первым печатным средством массовой информации в России. С появлением прессы началась новая эпоха в общественной и политической жизни страны.

С тех пор произошло много изменений, но осталось неизменным творческое отношение журналистов к своему делу, стремление к свободе слова, сопричастность с происходящими событиями в стране, борьба за вечные ценности человечества. Сотрудников муниципальных, региональных и федеральных СМИ можно с полным правом назвать бойцами информационного фронта, который сегодня проходит в сердцах и умах людей. Это даёт широкие права, но и налагает большую ответственность за каждое прозвучавшее слово.

Российская журналистика была и остаётся точным барометром настроений в обществе. Она отражает нашу действительность с позиций справедливости и закона, гуманности и добра. Сегодня телевидение и радио, газеты и информационные Интернет-порталы несут важную социальную функцию – они дают людям не только информацию, но и возможность быть услышанными, высказать свою точку зрения.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих удач и успехов в вашей сложной, но такой интересной и полезной работе».

 
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