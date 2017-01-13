Во Владивостоке обесточат Хабаровскую, Шепеткова и ещё 24 улицы

Сегодня, 13 января, многие улицы Владивостока вновь подвергнутся так называемым плановым отключениям от электроснабжения. Энергетики отрубят свет в 9:00 утра, обещают управиться с работой до 17:00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов, уточнил официальный представитель МУП «ВПЭС» Алексей Павличенко. Отключения планируются по следующим адресам: Амурская, 22, 24, 26, 29, 31, 33; Батумская, 10, 15а; Бородинская, 20-б; Ватутина, 4, 4в; Всеволода Сибирцева, 59, 63, 65, 67, 69, 69а, 71; Гамарника, 21; Горийская, 1; Грибоедова, 42-б, 44, 46, 48; Иртышская, 23; Космонавтов, 17, 19, 19а, 21, 23, 25; Крылова, 58; Ломоносова, 4; Невельского, 2, 4, 4а, 6, 8; Рыбацкая; Сиреневая, 2; Стрелковая, 22; переулок Стрелковый, 22, 22а; Суханова, 63; Толстого, 25, 5г; Тургенева, 11а, 11-б, 6а, 6-б; Фонвизина, 12, 14, 16, 17, 18; Хабаровская, 17, 19, 21, 23, 26; Шепеткова, 8, 8а; Шоссейная, 2; 2-я Шоссейная, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 3, 30, 32, 7, 8; 3-я Шоссейная, 1, 11, 13, 17, 2, 2а, 3, 3г, 4, 5, 6.

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