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Во Владивостоке обесточат Хабаровскую, Шепеткова и ещё 24 улицы

Во Владивостоке обесточат Хабаровскую, Шепеткова и ещё 24 улицы
Полный список адресов
сегодня, 07:05
Энергетика | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня, 13 января, многие улицы Владивостока вновь подвергнутся так называемым плановым отключениям от электроснабжения. Энергетики отрубят свет в 9:00 утра, обещают управиться с работой до 17:00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов, уточнил официальный представитель МУП «ВПЭС» Алексей Павличенко.

Отключения планируются по следующим адресам:

Амурская, 22, 24, 26, 29, 31, 33;

Батумская, 10, 15а;

Бородинская, 20-б;

Ватутина, 4, 4в;

Всеволода Сибирцева, 59, 63, 65, 67, 69, 69а, 71;

Гамарника, 21;

Горийская, 1;

Грибоедова, 42-б, 44, 46, 48;

Иртышская, 23;

Космонавтов, 17, 19, 19а, 21, 23, 25;

Крылова, 58;

Ломоносова, 4;

Невельского, 2, 4, 4а, 6, 8;

Рыбацкая;

Сиреневая, 2;

Стрелковая, 22;

переулок Стрелковый, 22, 22а;

Суханова, 63;

Толстого, 25, 5г;

Тургенева, 11а, 11-б, 6а, 6-б;

Фонвизина, 12, 14, 16, 17, 18;

Хабаровская, 17, 19, 21, 23, 26;

Шепеткова, 8, 8а;

Шоссейная, 2;

2-я Шоссейная, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 3, 30, 32, 7, 8;

3-я Шоссейная, 1, 11, 13, 17, 2, 2а, 3, 3г, 4, 5, 6.

 
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Комментарии
  • морпех  (сегодня, 07:49 )

    А что Прокуратура говорит по этим отключениям?



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