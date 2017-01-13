Во Владивостоке обесточат Хабаровскую, Шепеткова и ещё 24 улицы

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Полный список адресов
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня, 13 января, многие улицы Владивостока вновь подвергнутся так называемым плановым отключениям от электроснабжения. Энергетики отрубят свет в 9:00 утра, обещают управиться с работой до 17:00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов, уточнил официальный представитель МУП «ВПЭС» Алексей Павличенко.
Отключения планируются по следующим адресам:
Амурская, 22, 24, 26, 29, 31, 33;
Батумская, 10, 15а;
Бородинская, 20-б;
Ватутина, 4, 4в;
Всеволода Сибирцева, 59, 63, 65, 67, 69, 69а, 71;
Гамарника, 21;
Горийская, 1;
Грибоедова, 42-б, 44, 46, 48;
Иртышская, 23;
Космонавтов, 17, 19, 19а, 21, 23, 25;
Крылова, 58;
Ломоносова, 4;
Невельского, 2, 4, 4а, 6, 8;
Рыбацкая;
Сиреневая, 2;
Стрелковая, 22;
переулок Стрелковый, 22, 22а;
Суханова, 63;
Толстого, 25, 5г;
Тургенева, 11а, 11-б, 6а, 6-б;
Фонвизина, 12, 14, 16, 17, 18;
Хабаровская, 17, 19, 21, 23, 26;
Шепеткова, 8, 8а;
Шоссейная, 2;
2-я Шоссейная, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 3, 30, 32, 7, 8;
3-я Шоссейная, 1, 11, 13, 17, 2, 2а, 3, 3г, 4, 5, 6.
А что Прокуратура говорит по этим отключениям?