Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину

Накануне команда по спортивной рыбалке «Весёлый Роджер» поймала карпа весом в десять килограмм, тем самым открыв сезон карпфишинга в Приморье. В составе команды – бывший вице-губернатор края Александр Шемелёв и его напарник – председатель Дальневосточного карпового клуба, Павел Панченко.

«Мы прибыли на озеро рано утром, оценив все погодные условия, направление ветра и прочие, известные профессионалам факторы. Пришли к выводу, что нас ждёт большой улов, – рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» Павел Панченко. – Сазан (карп) – рыба чертовски привередливая. Да и озеро Чан, где мы рыбачили, – место не из простых. Однако мы справились, и в итоге монстр был у нас в руках».

По итогам рыбалки спортсмены-удильщики обработали раны рыбы антисептиком и отпустили на волю, следуя принципам этого необычного вида соревнований. Своё «карповое приключение» рыбаки оценивают как тренировку к дальнейшим, уже профессиональным, соревнованиям.