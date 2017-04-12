Ушёл из жизни создатель Музея автомотостарины Николай Шульжицкий

Во Владивостоке скончался Николай Шульжицкий – создатель и руководитель Музея автомотостарины, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Николай Алексеевич Шульжицкий родился в декабре 1935 года в Туапсе. Окончил ВВМУ (ныне — МГУ имени Г.И. Невельского) по специальности «инженер-механик», с детства увлекался мотоциклетным спортом, участвовал в чемпионате СССР по мотокроссу. Руководил предприятием ВПОПАТ-1. Увлечение авто- и мототехникой переросло для ветерана автотранспортной отрасли в дело жизни.

В 2002 году Николай Алексеевич открыл на улице Сахалинской первый Музей автомотостарины, ставший одной из подлинных изюминок Владивостока. С этим согласны и жители города, и гости – так, в настоящем восторге от коллекции был лётчик-космонавт и ценитель возрастных автомобилей Алексей Леонов. В музее Шульжицкого представлены всевозможные модели советских и зарубежных автомобилей и мотоциклов, техника Второй мировой войны. Это не просто отреставрированные кузова, а машины, способные передвигаться своим ходом. Техника Шульца, как звали Николая Алексеевича друзья, регулярно принимает участие в городских праздниках. Многие экспонаты имеют собственную историю — например, первый советский легковой автомобиль «ГАЗ-А», в своё время обслуживавший писателя Алексея Толстого, или «ЗиС-110», возивший по Владивостоку адмиралов Николая Кузнецова и Сергея Горшкова, генсека ЦК КПСС Никиту Хрущёва.

В 2006 году Шульжицкий стал почётным гражданином Владивостока. Автобусную остановку на Сахалинской вскоре переименовали в «Автомузей». РИА «Восток-Медиа» выражает соболезнования близким Николая Алексеевича и надеется на то, что его потомки (сын Олег, возглавляющий сегодня музей, и внук Марк – известный автогонщик) продолжат дело Шульжицкого.



