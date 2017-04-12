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Владивостокцев пытаются обмануть со счётчиками водоснабжения

Владивостокцев пытаются обмануть со счётчиками водоснабжения
Подозрительная компания работает уже два года
15 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", anort.ru

В приморской столице вновь активизировалась «Единая городская служба по учёту водоснабжения» - фирма, обманом вынуждающая людей покупать у неё счётчики водоснабжения. Представители компании раскидывают в почтовые ящики горожан свои рекламные объявления, стилизованные под квитанции.

В редакцию «Восток-Медиа» обратилась жительница дома № 11 на Окатовой – несколько дней назад её соседи обнаружили в своих ящиках вот такие бумажки. Выглядят они вполне официально, поэтому их легко принять за какое-то оповещение от муниципальных служб. Речь в них идёт о «коллективной поверке счётчиков», без которой жильцам придётся платить за воду по общему нормативу. Чтобы не переплачивать за воду, людям стоит обратиться в «Единую городскую службу по учёту водоснабжения», где счётчик якобы поверят.


 

Однако по сути своей это не более чем рекламная листовка довольно странной фирмы, которая работает во многих регионах страны. О её деятельности уже несколько лет подряд предупреждают представители муниципальных компаний по всей России – от Приморья до Сочи. Никаких разрешений на поверку и опломбировку счётчиков у компании нет. Вот что сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе «Приморского водоканала»: «Никакой муниципальной «Единой городской службы по учёту водоснабжения» не существует. Это частная фирма, которая оказывает сантехнические услуги. Она работает в крае уже второй год – разбрасывает по ящикам вот такие листовки, вводит в заблуждение людей».  

В «Приморском водоканале» отметили: для поверки, демонтажа счётчика, несанкционированного срыва пломбы и демонтажа прежнего прибора учёта, а также для пломбировки нового водомера у данной фирмы нет никаких прав и полномочий. Единственное, что они могут делать согласно закону, – это продавать сами приборы. Собственно, этим компания и занимается.  

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» позвонил по телефону, указанному в листовке. Собеседница на другом конце провода попросту попыталась «впарить» новый счётчик для воды. По её словам, «Единая городская служба по учёту водоснабжения» предлагает «альтернативу» государственному центру стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ). «Дело в том, что по результатам последних исследований поверка счётчиков на дому является неэффективной. А когда счётчик относят для поверки в лабораторию, может возникнуть множество проблем. Ведь не все приборы учёта проходят поверку. Некоторые счётчики вовсе ломаются в этих лабораториях. А наши специалисты смогут сделать это качественно», - сообщила девушка на другом конце провода. Она добавила: часто оказывается, что счётчики горожан уже пришли в негодность и показывают неправильный расход воды. А муниципальные службы при поверке просто не могут заметить подобные сбои. При этом многие клиенты данной компании якобы вообще отказываются от поверки счётчиков. Вместо этого они покупают у неё новый прибор учёта с новым сроком поверки. Это, по мнению собеседницы, самый лучший вариант – ведь свежий, ещё неиспользованный прибор точно не будет сбоить. Но за это удовольствие, конечно, придётся заплатить – например, только поверка счётчика в данной компании стоит 1500 рублей. А за новый прибор придётся отдать порядка двух с половиной тысяч.

Важно понимать: при установке счётчика от «Единой городской службы» гражданину всё равно придётся заплатить за поверку и опломбировку счётчика – муниципальным службам. То есть деньги данная фирма берёт незаконно, вводя людей в заблуждение. А новый счётчик при необходимости можно приобрести за гораздо меньшую сумму у тех же муниципальщиков. В пресс-службе «Приморского водоканала» сообщили, что на деятельность обманывающей владивостокцев фирмы уже поступило несколько обращений в прокуратуру. Теперь «Службой по учёту водоснабжения» займутся правоохранительные органы.

 
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