Следственные органы Приморья возбудили дело против сотрудника МВД

В Приморском крае ещё один полицейский стал фигурантом уголовного дела. На этот раз в руках представителей ФСБ и Следственного комитета оказался сотрудник ОМВД России по Пограничному району, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевое управление СК РФ.

«По версии следствия, с ноября 2016 года по март 2017 года подозреваемый, желая приукрасить своё должностное положение и в последующем получить взаимную услугу от специалиста собственной безопасности в одном из сетевых магазинов бытовой техники, дал указание подчинённым сотрудникам воспользоваться банком данных региональных органов внутренних дел и собрать сведения на 26 граждан на предмет наличия в их отношении информации компрометирующего характера, в том числе и наличие судимости», - рассказала подполковник юстиции Аврора Римская.

Она также пояснила: «Информация была необходима для рассмотрения целесообразности трудоустройства граждан в сетевой магазин бытовой техники, а также возможной мотивации отказа. В результате преступных действий подозреваемого, связанных с получением и распространением служебной информации органов внутренних дел, нарушены права и законные интересы 26 граждан, регламентированные статьями 23, 24 Конституции РФ и федеральным законом «О персональных данных».

Следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудили дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Само преступление выявили сотрудники ФСБ.

По информации регионального УМВД, назначена служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, руководство уволит его из органов внутренних дел.