В этом году владивостокцев не будут обкидывать яйцами

На это в городском бюджете денег нет

В этом году празднование Пасхи во Владивостоке пройдёт в скромном формате из-за урезанного бюджета. Ставшей уже традиционной раздачи яиц не планируется, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Пресс-служба мэрии озвучила программу народных гуляний по случаю Пасхи на предстоящее воскресенье. В полдень тематическое мероприятие начнётся на открытой концертной площадке в парке Победы. Администрация Владивостока и Русская православная церковь приготовили концерт, конкурсную программу, выставку декоративно-прикладного творчества и мастер-классы. Здесь же состоится освящение пасхальных куличей и яиц. Правда, их горожане должны будут принести с собой.

В 13:00 народные гулянья в честь Пасхи начнутся на набережной Спортивной гавани. В программе мероприятия – концерт, игры и викторины. При этом полюбившейся многим жителям города раздачи бесплатных яиц не будет.

«В этом году бюджеты урезаны и Пасха пройдёт в скромном формате. Раздача яиц не предусмотрена. В прошлом году священники раздали жителям города 2000 яиц, их покупали за бюджетные деньги. В этом году такого не будет», - пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии.

Представители епархии тоже не собираются раздавать местным жителям освящённые и крашенные яйца. «Мы не планируем раздавать яйца, у нас ожидается только Пасхальный крестный ход. Пасхальные гуляния будут только в районе Порт-Артурского храма на Гамарника», - рассказал Благочинный 1 округа Владивостокской епархии отец Димитрий.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, как приморцы отметили Вербное воскресенье. В воскресенье, 16 апреля, во Владивостоке пройдёт городской Пасхальный Крестный ход от Покровского кафедрального собора к центральной площади.

Кроме того, перед Пасхой на рынке активизировались недобросовестные продавцы. На прошлой неделе специалисты Россельхознадзора изъяли 43 тысячи небезопасных яиц.