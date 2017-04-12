Ученики школы № 69 вспомнили космический полёт Гагарина

Сегодня, 12 апреля, в честь Дня космонавтики во владивостокской общеобразовательной школе № 69 прошло патриотическое мероприятие «Первый рейс к звездам». Тематическую презентацию для семиклассников организовали сотрудники Молодёжного ресурсного центра Владивостока.

Ребятам рассказали, сколько всеобщего воодушевления в 1961 году вызвал первый полёт человека в космос. Успешному космическому прорыву Юрия Гагарина аплодировали во всём мире. С тех пор на долгие годы вперёд имя первого космонавта стало символом интеллектуального потенциала России, а его располагающая улыбка и предстартовое «Поехали!» навсегда останутся в истории покорения космоса.

Главный специалист по социальной работе с молодежью МРЦ Ульяна Шаропова начала с того, что расспросила школьников, что им известно о дне 12 апреля и о личности Юрия Гагарина. Также она уделила внимание «дочеловеческому» периоду космических полётов, вспомнив пробные полеты собак Белки и Стрелки. Ульяна показала школьникам видеохронику запуска космического корабля «Спутник-5», который 19 августа 1960 года успешно доставил собак-космонавтов на орбиту Земли и обратно. Семиклассники узнали о вкладе авиаконструктора Сергея Королёва в ракетостроение, обсудили высадку астронавтов на Луну и первый выход человека в открытое космическое пространство, совершённый русским космонавтом Алексеем Леоновым в 1965 году.

В заключение беседы ребята устроили диспут о пользе исследования дальнего космоса для человечества и перспективе обнаружить планеты, пригодные для жизни в глубинах космического пространства.