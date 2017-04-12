Большегрузам запретят ездить по крупным городам Приморья

Наряды ДПС готовятся к массовым проверкам и рейдам

Госавтоинспекция Приморского края распространила предупреждение о том, что запретит передвигаться большегрузам по Владивостоку и другим крупным городам края. Ограничения будут действовать временно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы ведомства, большегрузный и крупногабаритный транспорт не сможет передвигаться по основным городам с 15:00 15 апреля до 05:00 16 апреля. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения пасхальных праздничных мероприятий.

Специалисты отмечают, что в предстоящие выходные дни и православный праздник Пасху сотрудники ГИБДД вообще будут нести службу в усиленном режиме. Дополнительные наряды ДПС планируют нести усиленную службу около храмов, часовен, церквей, поклонных мест и прочих местах массового скопления людей.

Также ожидаются массовые проверки водителей на состояние алкогольного опьянения и рейдовые мероприятия.

ГИБДД призывает вести себя на дорогах благоразумно и надеется, что светлый праздник не омрачится дорожными происшествиями.