"Единая Россия" начинает широкое обсуждение благоустройства городов

В апреле партия «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Данная дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе».

«Уже сегодня на всех сайтах региональных отделений «Единой России» появилась функция – подать заявку на благоустройство городских территорий. Теперь любой желающий с помощью специальной формы может оставить пожелания по благоустройству своего города или двора. Это необходимо для учёта мнения граждан, для открытости и контроля реализации программы. Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу в своём послании обеспечить максимальное включение граждан в реализацию данного проекта, чтобы жители городов сами выбирали, каким будет их двор», – отметил Васильев.

На реализацию данного проекта в федеральном бюджете предусмотрено 20 миллиардов рублей, которые уже получили 72 региона. До 1 апреля 2017 года субъекты РФ должны были опубликовать проекты муниципальных программ благоустройства городской среды для их общественного обсуждения.

«Региональные координаторы партпроекта до 19 апреля проведут мониторинг и предоставят информацию о том, какие меры участия граждан прописаны в правилах региональных программ», – добавил Васильев.

Ход исполнения программы благоустройства городской среды в Приморье прокомментировал её куратор в регионе, заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края Сергей Кузьменко:

«На момент окончания приёма, до 1 апреля, поступили заявки от 101 муниципалитета Приморского края первого и второго уровня. По состоянию на минувшую пятницу специалисты проверили 56 заявок на соблюдение требований для участия в программе. Сразу стоит сказать, что интерес к данной программе большой, поскольку предлагаются очень привлекательные для муниципалитетов условия участия в партийном проекте. Так софинансирование для муниципалитетов на уровне чуть больше 4-х процентов, только для Владивостока с учётом его финансовой обеспеченности уровень вложений составляет 23 процента. И уже сейчас очевидно, что общая сумма всех заявок значительно превышает возможности программы на 2017-й год, для Приморского края это 480 миллионов рублей (федеральный плюс краевой бюджеты). Поэтому предстоит напряжённая работа по изучению заявок и выработке сбалансированного решения. Напомню, что проект будет реализовываться в течение 2017 – 2022 годов».