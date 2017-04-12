Депутат: нельзя превращать эвакуаторы в карательный инструмент!

Сегодня на очередном заседании комитета Законодательного собрания Приморского края большинство депутатов отклонили инициативу коллеги Артёма Самсонова. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», речь шла об изменениях в краевом законодательстве, связанных с уменьшением посуточных тарифов на штрафстоянках для автомобилей.

Артём Самсонов проследил формирование тарификации на штрафстоянках «от истоков»: «Раньше подрядчики просто записывались в реестр, но позже была введена схема, завязанная на аукционах. Впрочем, цены в некоторых субъектах страны - да и у нас с вами в крае - нередко бывают неоправданно завышенными. Где это видано, что автомобиль стоит без дела на стоянке за 1500, 2000, а иногда и 2500 тысячи рублей? Я глубоко убеждён, что не стоит превращать эвакуаторы в карательную меру».

Инициатор законопроекта предложил перед проведением аукционов установить конкретную максимальную цену на посуточное содержание машин в пределах арестплощадки. На сегодняшний день из всех подрядчиков выбираются те, кто предложил наименьшую цену за сутки.

Самсонов назвал методики, предложенные краевым департаментом по тарифам, «размытыми» и высказал предположение, что по указанному органом исполнительной власти алгоритму можно посчитать «как 50 рублей, так и все 5000». В свою очередь заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко парировал: «Читая внимательно пункты уже существующего закона, я прихожу к выводу, что необязательно проводить аукцион. Есть возможность создать государственное унитарное предприятие от администрации края, которое и будет этим заниматься – в чём вы правы, так это в том, что такого предприятия у нас нет. Но смысла изменять тарифы я не вижу».

Финальным аккордом в обсуждении проекта закона о штрафстоянках стал ответ начальника правового управления Заксобрания края Ирины Володиной: «Мы не имеем никакого права менять способы тарификации – это будет противоречить федеральному законодательству. Тарификационные методики экономически выверены: для этого собиралась группа экспертов, делались срезы, выборка, мониторинги, мы таких полномочий не имеем».

Эту точку зрения поддержала и представитель прокуратуры края Елена Барабаш, назвав основания проекта закона «выдранными из контекста».

В завершение прений об эвакуированных автомобилях выступил замдиректора краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Решетников: «У нас в планах есть проекты по расчёту базовых тарифов, мы хотим проиндексировать их. Сейчас кардинально меняется экономическая ситуация, и всё, что мы можем предоставить автолюбителям в будущем, – это возможность прогнозирования тарифов на арестплощадки».

После обсуждения из 7 депутатов трое высказались против, двое поддержали законопроект, а остальные воздержались.