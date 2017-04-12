Учебно-научный музей ДВФУ пригласил крепких парней на раскопки

Учебно-научный музей ДВФУ накануне объявил набор работников в летний археологический лагерь. Он начнёт действовать в Шкотовском районе с 1 мая. Окончание работ будет зависеть от производительности труда раскопщиков, которым предстоит посвящать делу полный рабочий день. Специальной подготовки от желающих не требуют, главное условие – выносливость и хорошее здоровье.

Как сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» директор учебно-научного музея ДВФУ Александр Попов, предварительная научная разведка показала, что на территории Шкотовского района сохранились два археологических памятника: один – первобытный, второй – средневековый. Памятник средневековья археологи отнесли к периоду государства чжурчженей. Сейчас на этой территории планируется промышленное строительство, поэтому раскопки получили статус спасательно-археологических.

Музейные сотрудники рассчитывают набрать около 40 человек, при этом срок пребывания в лагере для каждого будет таким, какой молодые люди смогут себе позволить.

«У нас работали и школьники, так что 17-18 лет – уже вполне подходящий возраст,» - считает Александр Попов. – Мы будем рады и волонтёрам, однако, хотелось бы, чтобы они посвятили работе в лагере не один-два дня, а больше.»

Раскопщики подпишут договор с музеем, их ежедневная зарплата составит 1500 рублей. Вдобавок организаторы лагеря обещают бесплатно кормить работников и предоставлять им предметы первой необходимости. Первый сбор археологов-любителей назначен на 18 апреля в холле университетского музея на Океанском проспекте, 37. Предварительные заявки сотрудница ДВФУ Оксана Липченко принимает на адрес lipchenko.os@dvfu.ru.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что в период строительства моста на Русский археологи также проводили спасательно-археологические раскопки на острове. Обнаруженные тогда находки принадлежали к периоду раннего железного века.



