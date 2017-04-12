Александр Ролик: Приморский край очень близок к звёздам

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик сегодня, 12 апреля, выступил с поздравлением в честь Дня космонавтики. В сообщении говорится:

«Уважаемые приморцы! От имени депутатов Законодательного собрания Приморского края поздравляю вас с Всемирным днём авиации и космонавтики.

Для россиян 12 апреля – не просто календарная дата. Это день национальной гордости, ведь именно наша страна первой шагнула в неизведанный космос. Полёт Юрия Гагарина открыл всему человечеству дорогу к звёздам, стал настоящим триумфом нашей страны, величайшим научным и технологическим прорывом. Сегодня уже невозможно представить нашу жизнь без достижений космической отрасли.

Приморский край на самом деле очень близок к звёздам. В реализации масштабных программ и проектов освоения околоземного пространства активное участие принимают расположенные здесь воинские части космического назначения, приморские специалисты успешно работали на строительстве нового национального космодрома Восточный, а наша землячка Елена Серова три года назад совершила свой первый орбитальный полёт.

Уверен, что Россия и дальше будет удерживать ведущие позиции в освоении космоса. Желаю всем профессиональных успехов, здоровья, счастья и ярких звёзд на мирном небе».