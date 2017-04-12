Пьяный хабаровчанин устроил стрельбу в приморской гостинице

Хабаровчанин устроил дебош в приморской гостинице. Унимать мужчину пришлось сотрудникам полиции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, инцидент произошёл в Партизанске в гостинице, расположенной на улице Садовой. Один из постояльцев напился, повредил мебель в номере и открыл стрельбу из травматического пистолета.

На место происшествия пришлось выдвинуться сотрудникам следственно-оперативной группы отдела полиции и сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии.

Однако на требования прекратить противоправные действия мужчина ответил отказом и даже начал угрожать полицейским. Сотрудникам ведомства всё-таки удалось утихомирить постояльца. В результате дебоша никто не пострадал.

В отделении полиции выяснилось, что погром устроил 32-летний житель Хабаровска. Сотрудники забрали у него травматический пистолет.

Сейчас по данному факту проходит проверка.