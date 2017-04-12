Ослеплённый ксеноном приморец сбил двух девушек на "зебре"

В минувший вторник, 11 апреля, в Артёме произошло ДТП с участием пешеходов, сообщает РИА «Восток-Медиа». В центре города легковушка сбила двух молодых девушек.

Инцидент произошёл на пешеходном переходе возле городской мэрии. Пострадавшие переходили дорогу по «зебре» в районе автобусной остановки «Дом Советов», когда в них врезалась легковая «Тойота». Водитель машины ехал не слишком быстро, поэтому печальных последствий удалось избежать. По предварительной информации, обе девушки получили ушибы ног и сотрясения – одна из них ударилась головой об капот машины. Как сообщают очевидцы аварии, престарелый водитель «Тойоты» попросту не заметил пешеходов. Незадолго до инцидента его ослепила машина с ксеноновыми фарами, ехавшая по встречной полосе.

Стоит отметить, что наезды на пешеходов в Приморье случаются довольно часто. Согласно официальной статистике приморского управления ГИБДД, подобные инциденты составляют 27 % от всего числа ДТП в крае. Только на прошлой неделе в Приморье произошло 11 аварий с участием пешеходов. В них пострадали 12 человек. Зачастую приморцы сами являются виновниками столкновений. С 3 по 9 апреля полицейские выписали 1380 штрафов за переход дороги в неположенном месте. Водителей, не пропустивших людей на «зебре», оказалось в два раза меньше – 686 человек.