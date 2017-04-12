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На Большой Уссурке подрывают ледяные заторы

На Большой Уссурке подрывают ледяные заторы
Это избавит населённые пункты от опасности затопления
5 минут назад
Экология | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Приморские спасатели уже неделю работают в Красноармейском районе на реке Большая Уссурка. Они проводят взрывные работы в районе села Вострецово. Именно это село наиболее пострадало от прошлогоднего тайфуна «Лайонрок», когда разлившаяся река практически затопила его. Заблаговременные подрывы ледяных заторов позволят избежать подтопления населенных пунктов в период весеннего половодья.

Как сообщили сотрудники ГО и ЧС Приморского края, на реке Большая Уссурка сейчас работают восемь специалистов-взрывников. Сапёры подрывают заторы, которые образовались в узких местах реки и её изгибах, а также убирают нанесённый водой мусор.

Кроме того, в Красноармейском районе к этой весне отремонтированы дамбы, у села укрепили речные берега.

Как сообщает краевая пресс-служба, всего в Приморье 11 ледовоопасных мест, где ледовые заторы могут привести к подтоплению населенных пунктов. Ранее приморские спасатели подрывали лёд на реке Арсеньевка в Яковлевском районе.

Сейчас паводковая обстановка в регионе в норме, на большинстве рек лед уже растаял. Исключение пока составляют водоёмы на севере Приморья. В целом ледоход в Приморье начался раньше обычного примерно на 10 дней.

 
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