Самая мощная пробка во Владивостоке собралась на проспекте 100-летия

Сегодня дороги Владивосткока оказались загружены на пять баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа». В приморской столице зафиксировано несколько действительно крупных заторов.

Самая мощная пробка сегодня собралась на проспекте 100-летия Владивостока. Затор от улицы Магнитогорской до остановки «Молодёжная» продержался 2,5 часа. Его сила варьировалась от 7 до 8 баллов.

На 8 баллов оказалась загружена улица Русская по направлению к микрорайону «Снеговая падь». Пробка началась в районе остановки «Кутузова» и продержалась полтора часа.

Такая же плотность движения замечена на магистрале Некрасовская – Гоголя в сторону фуникулёра.

«Стоял» сегодня и проспект Красного знамени. Плотность трафика от улицы Шилкинской до кольца Инструментального завода в час пик достигла восьми баллов. К настоящему времени эта дорога уже разгрузилась.

Полтора часа был перегружен небольшой участок дороги от площади Луговой до остановки «Гайдамак». Плотность движения здесь составила 7 баллов.

На «шестёрку» оказалась загружена и дорога от Луговой до Рудневского моста.

А вот трасса Патрокл – Золотой мост сегодня была совершенно пустой. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», плотность движения в сторону Золотого моста составила 0 баллов.