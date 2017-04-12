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Самая мощная пробка во Владивостоке собралась на проспекте 100-летия

Самая мощная пробка во Владивостоке собралась на проспекте 100-летия
Затор продержался 2,5 часа
только что
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня дороги Владивосткока оказались загружены на пять баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа». В приморской столице зафиксировано несколько действительно крупных заторов.

Самая мощная пробка сегодня собралась на проспекте 100-летия Владивостока. Затор от улицы Магнитогорской  до остановки «Молодёжная» продержался 2,5 часа. Его сила варьировалась от 7 до 8 баллов.

На 8 баллов оказалась загружена  улица Русская  по направлению к микрорайону «Снеговая падь». Пробка началась в районе остановки «Кутузова» и продержалась полтора часа.

Такая же плотность движения замечена на магистрале Некрасовская – Гоголя в сторону фуникулёра.

«Стоял» сегодня и проспект Красного знамени. Плотность трафика от улицы Шилкинской  до кольца Инструментального завода в час пик достигла восьми баллов. К настоящему времени эта дорога уже разгрузилась.

Полтора часа был перегружен небольшой участок дороги от площади Луговой  до остановки «Гайдамак». Плотность движения здесь составила 7 баллов.

На «шестёрку» оказалась загружена и дорога от Луговой до Рудневского моста.

А вот трасса Патрокл – Золотой мост сегодня была совершенно пустой. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», плотность движения в сторону Золотого моста составила 0 баллов.

 
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