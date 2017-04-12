До конца апреля приморцам предложили подумать о благоустройстве

В Приморье продолжается общественное обсуждение первоочерёдности проектов благоустройства. РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что в этом году на благоустройство городов Приморский край получит из федерального бюджета 380 миллионов рублей, а краевой бюджет добавит к федеральной дотации ещё 78 миллионов рублей. Общая сумма финансирования проекта «Формирование комфортной городской среды» будет распределяться на конкретные мероприятия по обустройству дворов, скверов и улиц.

Ключевое условие финансирования – вовремя поданные заявки муниципалитетов и открытое обсуждение проектов в городах с участием самих жителей.

Как отметила руководитель департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко, проекты муниципальных программ по благоустройству дворов и общественных зон должны быть опубликованы на официальных сайтах местных администраций. До конца апреля эти планы должны увидеть жители населенных пунктов, принимающих участие в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Субсидии между муниципалитетами, подавшими заявки на участие в программе, будут распределены до 20 апреля. В соответствии с финансированием определят объемы работ по благоустройству, которые выполнят уже в этом году, а конкретные площадки выберут сами жители населенных пунктов.

Заявки на участие в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» в этом году подали более 50 населённых пунктов края. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок городские дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы.