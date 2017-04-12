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Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока

Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
Также градоначальник помнит про рыбный рынок и тропу здоровья
9 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Мэр Владивостока Игорь Пушкарёв не намерен опускать руки, планирует бороться за справедливость и верит в то, что ему всё-таки удастся реализовать важные для Владивостока инфраструктурные проекты, как, например, благоустройство парка Минного городка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Временно отстранённый от должности мэр приморской столицы Игорь Пушкарёв снова высказал своё мнение по поводу решения Московского городского суда. Градоначальник считает, что заседание прошло с «формальным отношением к делу», однако для него это не повод опускать руки. Более того, отметил Пушкарёв, временное отстранение от должности главы города не означает прекращение взятого по его инициативе  курса развития города Владивостока.

«За 8 лет не только многое сделано, но и созданы заделы для новых проектов развития. Подтверждение этому российско-японский диалог по развитию городской среды Владивостока. Насколько мне известно, основу списка приоритетных проектов на сегодняшний день составили проекты, начатые по моей инициативе. Это прежде всего - рыбный рынок в районе Золотого моста, четыре многоярусные парковки в центре города, благоустройство парка Минного городка, парка в районе Второй Речки, продолжение Берега здоровья. Это хорошие проекты, потребовавшие многолетней предварительной проработки - юридической, проектной, геодезической. Я по-прежнему буду следить за ситуацией в городе и вместе с вами стараться сделать Владивосток лучше, ведь назваными проектами потенциал нашего города не ограничивается», - написал Игорь Сергеевич на своей странице.

Кроме того, мэр рассказал, как нелегко пришлось ему, его брату Андрею и коллеге Андрею Лушникову. Всё это время они были лишены общения жёнами и детьми, приходилось наблюдать за «откровенной клеветой в свой адрес», а к завершению предварительного следствия «услышать новые абсурдные обвинения».

«Всё это очень непросто, особенно когда очевидные доводы о невиновности не принимаются во внимание. Однако мы справляемся, в том числе благодаря вашей поддержке. Каждое письмо, каждый отзыв, каждое упоминание в СМИ дает нам надежду и силы бороться за справедливость», - отметил Пушкарёв.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра. Московский городской суд признал отстранение главы Владивостока от должности законным.  Против Пушкарёва мэра возбудили уже два уголовных дела. Его обвиняют в групповом коммерческом подкупе, а также в многомиллионной взятке. Все эти дела связаны с закупками стройматериалов, которые мэрия Владивостока приобретала у аффилированных с Игорем Пушкарёвым компаний. Другими фигурантами этих дел стали брат мэра Андрей Пушкарёв и директор компании «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.

 
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