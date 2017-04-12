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Появились подробности драки на Уссурийской таможне

Появились подробности драки на Уссурийской таможне
В Сети опубликовали полную видеозапись инцидента
12 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", видео: dps_control

В Сети опубликовали полную видеозапись драки между работником Уссурийской таможни и проходящим границу мужчиной, сообщает РИА «Восток-Медиа». На ней видно, как и почему произошла потасовка на таможенном посту «Пограничный».

В социальной сети Instagram опубликовали полную видеозапись драки, произошедшей 2 апреля на Уссурийской таможне. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что сотрудник ведомства в ходе словесной перепалки ударил мужчину. Приморец не растерялся и ответил обидчику в форме. На записи видно, что приморец упорно пытается прорваться в какое-то помещение, куда его не пускает таможенник. Мужчина явно провоцировал работника ведомства на конфликт. После того, как он ткнул оппонента кепкой в лицо, таможенник не выдержал и ударил наглеца.

Данный инцидент породил множество обсуждений в социальных сетях края. Некоторые очевидцы инцидента уверены, что работник таможни поступил правильно – с человеческой точки зрения. «Любой нормальный человек, обладающий чувством собственного достоинства, не выдержит таких оскорблений в свой адрес! Гражданин намеренно наступал инспектору на ногу, прилюдно материл его, ткнул козырьком кепки, вдобавок плюнул в лицо со словами «У меня туберкулёз». Видно, рассчитывал на то, что сотрудник при исполнении не сможет ответить ему в равной степени. Вполне заслуженно получил по лицу!» - написал один из комментаторов.

Другие свидетели произошедшего уточняют, что первопричиной конфликта стало возмутительное поведение таможенников. Якобы при досмотре груза у «помогаек» - а именно к ним относился затеявший бучу приморец – сотрудники поста грубо общались с людьми и допустили несколько нарушений. Вдобавок они, в конце концов, изъяли перевозимый груз.

Некоторые комментаторы посчитали, что у таможенника не было полномочий применять физическую силу к агрессивному приморцу при любом раскладе. По их мнению, у человека при исполнении должны быть выдержка и осознание своей ответственности.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Как сегодня корреспонденту агентства рассказали в дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России, сотрудники управления выясняют, превысил ли уссурийский таможенник свои полномочия или нет. В то же время уже появилась неподтверждённая информация о том, что его уже уволили с работы. 

 
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