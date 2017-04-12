Владивостокцам стоит запастись водой и свечками

Сегодня во Владивостоке вновь произойдут плановые отключения электричества, сообщает РИА «Восток-Медиа». Отключать свет будут в период с 9 часов утра до 5 вечера. В «тёмную зону» в этот раз попадёт довольно мало домов – чуть больше полусотни. Речь идёт о следующих адресах:

Баляева, 50, 50а, 52, 109;

Калинина, 279, 281, 283, 283а, 285, 287, 289;

Кирова, 14, 16;

Клубная, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;

Нерчинская, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а;

Олега Кошевого, 1;

проспект Острякова, 8, 8а;

Партизанский проспект, 19;

Печорская, 8а;

Русская, 53а, 76-б, 78а;

Садгородская, 10, 12, 12а, 14, 18, 22, 23, 24, 24а;

Тельмана, 11;

Тунгусская, 69;

Уборевича, 38;

Уткинская, 19, 21, 21а, 40, 44;

Черёмуховая, 10, 12, 12а, 14.

А некоторых владивостокцев оставят без воды. Как сообщает «Примводоканал», сегодня в 9 утра воду отключат на улицах Надибаидзе, Липовой и Лиственничной. К 16 часам вода вновь вернётся в квартиры владивостокцев.