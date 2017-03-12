Опасный кульбит авто во Владивостоке запечатлела камера

В воскресный выходной в приморской столице произошло серьёзное ДТП с участием двух авто и пешехода. При этом авария в районе Чуркина могла закончиться трагедией, но по счастливой случайности никто из участников происшествия не пострадал.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», водитель Nissan Tiida ехал со стороны Окатовой в направлении Золотого моста. По словам очевидцев, на спуске по улице Олега Кошевого автомобиль начал вилять. Свидетели уверяют, что скорость машины была довольно высокой. В какой-то момент Nissan занесло, и он на всём ходу вылетел на тротуар, снёс знаки пешеходного перехода, после чего уже в полёте задел мужчину. Пешеход чудом не лишился головы, более того, как выяснилось позже – не пострадал, а лишь отделался испугом. Неуправляемая машина продолжила свой путь и практически рухнула на парковку супермаркета, затормозив о бетонный блок и Subaru Forester.

Очевидцы аварии в срочном порядке вызвали на место «крушения» сотрудников экстренных служб. По предварительной информации, никому из участников не понадобилась госпитализация. Subaru Forester в неравном бою потерял только боковое зеркало, от более серьёзных повреждений машину спасло именно бетонное ограждение. Боевая Tiida же не прошла устроенный хозяином краш-тест и потеряла возможность самостоятельного передвижения, поэтому владельцу понадобится помощь эвакуатора. Во всех подробностях ДТП теперь предстоит разобраться специалистам.



