В Приморье на "Земле леопарда" поймали браконьеров с убитым оленем

|
|
У нарушителей при себе были останки зверя и незарегистрированное ружьё
|Фото: пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Сразу двоих вооружённых браконьеров задержали государственные инспекторы на территории национального парка «Земля леопарда». Мужчин взяли с поличным: в руках у них оказались останки оленя. Кроме того, при себе у нарушителей было незарегистрированное ружьё.
Следы охотников сотрудники нацпарка обнаружили при патрулировании участка неподалёку от села Занадворовка. Из-за больших проталин преследование группы людей по следам было невозможно, поэтому инспекторы приняли решение организовать засаду на тропе, ведущей из леса в населённый пункт. Ожидания оправдались: браконьеры, которые оказались жителями Занадворовки, возвращались домой с добычей. Заметив нарушителей, инспекторы «Земли леопарда» быстро окружили их, не оставив шанса на побег.
Встреча застала браконьеров врасплох — спрятать охотничьи трофеи или оружие они не успели. Изъяв охотничий нож, нелегальное ружьё и семь патронов к нему, сотрудники нацпарка обратили внимание на останки убитого копытного — с собой у незваных гостей «Земли леопарда» были голова и конечности взрослого самца оленя. Предположительно
«К сожалению, преступление было совершено на территории, которая, помимо того, что это охранная зона нацпарка, также является и землёй охотхозяйства, то есть находится ещё и под защитой департамента охотнадзора. Несмотря на это, нарушители решились пойти на риск, слепо веря в свою безнаказанность. Печально, что пережившего эту непростую зиму оленя весной ждала такая горькая участь — погибнуть от рук браконьеров. Однако мы надеемся, что за своё деяние задержанные понесут справедливое наказание», — отметил заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгений Стома.
По информации пресс-службы ФГБУ, один из браконьеров оказался рецидивистом: в январе его уже задерживали в охранной зоне «Земли леопарда» с другим нелегальным ружьём. Инспекторы доставили нарушителей в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к уголовной ответственности. За незаконную охоту им грозит штраф до 300 тысяч рублей либо принудительные работы сроком до двух лет.
«К сожалению, преступление было совершено на территории, которая, помимо того, что это охранная зона нацпарка, также является и землёй охотхозяйства, то есть находится ещё и под защитой департамента охотнадзора. Несмотря на это, нарушители решились пойти на риск, слепо веря в свою безнаказанность. Печально, что пережившего эту непростую зиму оленя весной ждала такая горькая участь — погибнуть от рук браконьеров. Однако мы надеемся, что за своё деяние задержанные понесут справедливое наказание», — отметил заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгений Стома.
По информации пресс-службы ФГБУ, один из браконьеров оказался рецидивистом: в январе его уже задерживали в охранной зоне «Земли леопарда» с другим нелегальным ружьём. Инспекторы доставили нарушителей в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к уголовной ответственности. За незаконную охоту им грозит штраф до 300 тысяч рублей либо принудительные работы сроком до двух лет.