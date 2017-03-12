В Приморье на "Земле леопарда" поймали браконьеров с убитым оленем

Сразу двоих вооружённых браконьеров задержали государственные инспекторы на территории национального парка «Земля леопарда». Мужчин взяли с поличным: в руках у них оказались останки оленя. Кроме того, при себе у нарушителей было незарегистрированное ружьё.

Следы охотников сотрудники нацпарка обнаружили при патрулировании участка неподалёку от села Занадворовка. Из-за больших проталин преследование группы людей по следам было невозможно, поэтому инспекторы приняли решение организовать засаду на тропе, ведущей из леса в населённый пункт. Ожидания оправдались: браконьеры, которые оказались жителями Занадворовки, возвращались домой с добычей. Заметив нарушителей, инспекторы «Земли леопарда» быстро окружили их, не оставив шанса на побег.





Встреча застала браконьеров врасплох — спрятать охотничьи трофеи или оружие они не успели. Изъяв охотничий нож, нелегальное ружьё и семь патронов к нему, сотрудники нацпарка обратили внимание на останки убитого копытного — с собой у незваных гостей «Земли леопарда» были голова и конечности взрослого самца оленя. Предположительно , ранее охотники уже успели разделать тушу животного и вынести из леса мясо, а теперь вернулись на место преступления за останками своей жертвы.