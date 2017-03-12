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В Приморье на "Земле леопарда" поймали браконьеров с убитым оленем

В Приморье на "Земле леопарда" поймали браконьеров с убитым оленем
У нарушителей при себе были останки зверя и незарегистрированное ружьё
14 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

Сразу двоих вооружённых браконьеров задержали государственные инспекторы на территории национального парка «Земля леопарда». Мужчин  взяли с поличным: в руках у них оказались останки оленя. Кроме того, при себе у нарушителей было незарегистрированное ружьё.

Следы охотников сотрудники нацпарка обнаружили при патрулировании участка неподалёку от села Занадворовка. Из-за больших проталин преследование группы людей по следам было невозможно, поэтому инспекторы приняли решение организовать засаду на тропе, ведущей из леса в населённый пункт. Ожидания оправдались: браконьеры, которые оказались жителями Занадворовки, возвращались домой с добычей. Заметив нарушителей, инспекторы «Земли леопарда» быстро окружили их, не оставив шанса на побег.


 

Встреча застала браконьеров врасплох — спрятать охотничьи трофеи или оружие они не успели. Изъяв охотничий нож, нелегальное ружьё и семь патронов к нему, сотрудники нацпарка обратили внимание на останки убитого копытного — с собой у незваных гостей «Земли леопарда» были голова и конечности взрослого самца оленя. Предположительно, ранее охотники уже успели разделать тушу животного и вынести из леса мясо, а теперь вернулись на место преступления за останками своей жертвы.


 

«К сожалению, преступление было совершено на территории, которая, помимо того, что это охранная зона нацпарка, также является и землёй охотхозяйства, то есть находится ещё и под защитой департамента охотнадзора. Несмотря на это, нарушители решились пойти на риск, слепо веря в свою безнаказанность. Печально, что пережившего эту непростую зиму оленя весной ждала такая горькая участь — погибнуть от рук браконьеров. Однако мы надеемся, что за своё деяние задержанные понесут справедливое наказание», — отметил заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгений Стома.


 

По информации пресс-службы ФГБУ, один из браконьеров оказался рецидивистом: в январе его уже задерживали в охранной зоне «Земли леопарда» с другим нелегальным ружьём. Инспекторы доставили нарушителей в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к уголовной ответственности. За незаконную охоту им грозит штраф до 300 тысяч рублей либо принудительные работы сроком до двух лет.

 

 
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