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Приморский "Луч-Энергия" сыграет с "Динамо-Москва" на поле в Химках

Приморский "Луч-Энергия" сыграет с "Динамо-Москва" на поле в Химках
На газоне стадиона во Владивостоке играть невозможно
сегодня, 10:40
Спорт | Приморский край
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Фото: fcle.ru

Футболисты клуба «Луч-Энергия» из столицы Приморья сегодня, 12 марта, встречаются с московским «Динамо». Несмотря на то, что этот матч для приморцев значился как домашний, «жёлто-синие» всё же отправятся на выезд. Причина — неудовлетворительное состояние газона на стадионе «Динамо» во Владивостоке. Игра состоится в подмосковных Химках.

На сегодняшний день «Луч-Энергия» имеет в своём активе 33 очка. Приморский клуб находится на девятом месте в турнирной таблице первенства ФНЛ. Столичный клуб «Динамо» сохраняет лидерство в сезоне — на счету москвичей 55 очков.

В чемпионатах и первенствах страны «Луч» и «Динамо-Москва» встречались девять раз. Как сообщает пресс-служба приморского футбольного клуба, ни в одной из них не было ничейного результата: дважды победу праздновали «жёлто-синие», и семь раз — столичные игроки. В этом сезоне в матче первого круга «Луч» уступил московскому «Динамо» со счётом 2:3, статистика остальных матчей также говорит в пользу соперника.

Игра начнётся в 02:00 по владивостокскому времени, или в 19:00 — по московскому.

 
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