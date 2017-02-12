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Главе Приморья пожаловались на аварийный мост

Главе Приморья пожаловались на аварийный мост
Он ответил, что в крае надо заново строить 135 таких объектов
только что
Общество | Приморский край
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Фото: всянаходка.рф

Ситуация с мостами стала одной из тем вышедшей в эфир программы  «Владимир Миклушевский. Блиц». Губернатор Приморья ответил на вопрос жительницы Чугуевского района и в целом рассказал о ситуации после тайфуна «Лайонрок».

Лидия Николаевна из северного села Верхняя Бреевка поинтересовалась у главы региона: «Меня волнует, будет ли восстановлен мост, разрушенный наводнением, около села Извилинка? По этому, полуразрушенному мосту, проходят лесовозы, нагруженные в три ряда, а мы, жители, доезжаем на автобусе до моста, нас высаживают, мы пешком проходим эти пролёты, потом опять садимся в автобус и едем. Мост может опять разрушиться, поэтому всех жителей района – нашего «куста» – волнует этот жизненно важный вопрос».

Владимир Миклушевский ответил, что знает об аварийном состоянии моста через реку Извилинку. «Он у нас запланирован к замене в 2017 году. Всего в крае надо заново строить 135 мостов».

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», тайфун прошёлся по региону в конце августа — начале сентября прошлого года, сумма ущерба от стихии превысила 7 миллиардов рублей. Эта сумма включает  расходы на восстановление дорог, мостов, берегоукрепление и расчистку русел рек, выплату компенсаций населению и другие затраты. Причём ситуация с мостами обострилась ещё до «Лайонрока»: 23 февраля исполнится ровно год с момента ЧП на трассе Владивосток – Находка.

 
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