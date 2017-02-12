Сегодня воскресенье, 12 февраля 2017 года, 17:50
Приморцев угостили саке из Фукусимы
Приморцев угостили саке из Фукусимы
"СКА-Нефтяник" обыграл на выезде казанское "Динамо"
"СКА-Нефтяник" обыграл на выезде казанское "Динамо"
"СКА-Хабаровск" сегодня вступает в борьбу за Кубок ФНЛ на Кипре
"СКА-Хабаровск" сегодня вступает в борьбу за Кубок ФНЛ на Кипре
Сулеев не захотел быть вписанным чёрными чернилами в историю города
Сулеев не захотел быть вписанным чёрными чернилами в историю города
Для жителей Приморья зажгли "автосердца"
Для жителей Приморья зажгли "автосердца"
Регионы:


Популярное
вчера, 21:10
В Приморском сафари-парке тигр Шерхан пошёл по стопам Амура
вчера, 22:04
Сулеев не захотел быть вписанным чёрными чернилами в историю города
вчера, 20:50
Для жителей Приморья зажгли "автосердца"
вчера, 19:00
В Приморье на границе с КНР застряли десятки большегрузов
вчера, 22:45
Книга "Владивосток и другие мужчины": эрос проник в путевые заметки
сегодня, 11:15
Жители Артёма "забыли" оплатить в магазине алкоголь и сигареты
вчера, 20:10
В Чегдомыне с территории школы подростки стащили пять тренажёров
вчера, 18:25
Перед хабаровчанами предстал нестандартный Хлестаков
сегодня, 13:45
Казакам Приморья предлагают взять "дальневосточный гектар" коллективно
сегодня, 14:35
Спикер ЗС Приморья соболезнует родным Натальи Изотовой

Обсуждаемое
вчера, 22:04
12

Сулеев не захотел быть вписанным чёрными чернилами в историю города
вчера, 22:45
8

Книга "Владивосток и другие мужчины": эрос проник в путевые заметки
сегодня, 13:45
2

Казакам Приморья предлагают взять "дальневосточный гектар" коллективно
вчера, 21:10
1

В Приморском сафари-парке тигр Шерхан пошёл по стопам Амура
вчера, 18:25
Перед хабаровчанами предстал нестандартный Хлестаков
вчера, 19:00
В Приморье на границе с КНР застряли десятки большегрузов
вчера, 20:10
В Чегдомыне с территории школы подростки стащили пять тренажёров
вчера, 20:50
Для жителей Приморья зажгли "автосердца"
сегодня, 10:25
"СКА-Хабаровск" сегодня вступает в борьбу за Кубок ФНЛ на Кипре
сегодня, 11:15
Жители Артёма "забыли" оплатить в магазине алкоголь и сигареты
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора 10.02.2017
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал 09.02.2017
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 196



Система Orphus

Приморцев угостили саке из Фукусимы

Приморцев угостили саке из Фукусимы
Заодно гости пожаловались, что во Владивостоке очень холодно
9 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Во Владивостоке, который находится всего в тысяче километров от Токио, деловые и культурные связи периодически укрепляются дегустациями саке. Японцы рассказывают об истории этого национального напитка и особенностях производства. Очередная встреча состоялась на днях в единственном пока пятизвёздочном отеле Владивостока – «Хёндэ». На мероприятие, организованное Министерством сельского хозяйства Японии, пришли в основном приморские бизнесмены и журналисты.

Те, кто ещё не успел слетать в Токио и познакомиться с национальной кухней, традициями, с интересом узнали: в Японии выращивают около 300 видов риса, и только 100 из них подходят для приготовления саке. Крепость напитка – от 14 до 16 градусов, а вкус может быть и достаточно жёстким, «мужским», и более мягким, «женским», с фруктовыми нотами.

 

 

 

Гость из Токио Кейсуке Ирие рассказал, что готовая продукция на 80 % состоит из воды и на 20 % из риса. Также он показал фильм о людях, которые с октября по май занимаются производством саке, причём начинают работу в 4 часа утра, «так как саке не переносит высоких температур». В Приморье тоже выращивают рис, но в японской версии весь процесс переработки и приготовления выглядел, по словам участников мероприятия, «так вкусно, что сразу захотелось поесть».

В Японии работают около 1000 заводов по производству саке, в том числе самый старый – он был основан в 1140 году. На вопрос РИА «Восток-Медиа», есть ли на таких предприятиях женщины, гость ответил: «Традиционно это мужское дело, так как производство и продажа саке – очень длительный процесс. Если бы этим занимались женщины, то их дом пришёл бы в запустение. Хотя, конечно, сейчас ситуация меняется, в последнее время уже больше женщин».


 

Участники дегустации попробовали 8 видов саке от трёх производителей. Один из них привлёк внимание уже тем, что приехал  из печально известной префектуры Фукусима, из региона Тохоку. «После большого землетрясения, цунами нам пришлось перенести производство. Поэтому наш завод – молодой, и мы производим молодое свежее саке - очень лёгкое по вкусу, но с богатым ароматом», - поделился производитель. Заодно он признался, что всегда считал – живёт в очень холодном районе, но приехав в пронизанный ветрами Владивосток, изменил своё мнение. 

На вопрос, какую закуску лучше всего подавать к саке, специалисты ответили однозначно: «Морепродукты».


 

 

 

 

 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru