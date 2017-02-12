Приморцев угостили саке из Фукусимы

Во Владивостоке, который находится всего в тысяче километров от Токио, деловые и культурные связи периодически укрепляются дегустациями саке. Японцы рассказывают об истории этого национального напитка и особенностях производства. Очередная встреча состоялась на днях в единственном пока пятизвёздочном отеле Владивостока – «Хёндэ». На мероприятие, организованное Министерством сельского хозяйства Японии, пришли в основном приморские бизнесмены и журналисты.

Те, кто ещё не успел слетать в Токио и познакомиться с национальной кухней, традициями, с интересом узнали: в Японии выращивают около 300 видов риса, и только 100 из них подходят для приготовления саке. Крепость напитка – от 14 до 16 градусов, а вкус может быть и достаточно жёстким, «мужским», и более мягким, «женским», с фруктовыми нотами.









Гость из Токио Кейсуке Ирие рассказал, что готовая продукция на 80 % состоит из воды и на 20 % из риса. Также он показал фильм о людях, которые с октября по май занимаются производством саке, причём начинают работу в 4 часа утра, «так как саке не переносит высоких температур». В Приморье тоже выращивают рис, но в японской версии весь процесс переработки и приготовления выглядел, по словам участников мероприятия, «так вкусно, что сразу захотелось поесть».

В Японии работают около 1000 заводов по производству саке, в том числе самый старый – он был основан в 1140 году. На вопрос РИА «Восток-Медиа», есть ли на таких предприятиях женщины, гость ответил: «Традиционно это мужское дело, так как производство и продажа саке – очень длительный процесс. Если бы этим занимались женщины, то их дом пришёл бы в запустение. Хотя, конечно, сейчас ситуация меняется, в последнее время уже больше женщин».





Участники дегустации попробовали 8 видов саке от трёх производителей. Один из них привлёк внимание уже тем, что приехал из печально известной префектуры Фукусима, из региона Тохоку. «После большого землетрясения, цунами нам пришлось перенести производство. Поэтому наш завод – молодой, и мы производим молодое свежее саке - очень лёгкое по вкусу, но с богатым ароматом», - поделился производитель. Заодно он признался, что всегда считал – живёт в очень холодном районе, но приехав в пронизанный ветрами Владивосток, изменил своё мнение.

На вопрос, какую закуску лучше всего подавать к саке, специалисты ответили однозначно: «Морепродукты».















