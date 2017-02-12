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Приезжие угнали во Владивостоке малолитражный автомобиль

Приезжие угнали во Владивостоке малолитражный автомобиль
Полицейским удалось задержать их после погони по городу
5 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: vitz.ru

В столице Приморья сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемых в краже автомобиля. Двое жителей села Михайловка нанесли визит во Владивосток, где украли малолитражную иномарку «Тойота Витц», после чего решили вернуться на ней в родной населённый пункт. Полицейские остановили нарушителей после погони и задержали.

Инспекторы ДПС приняли решение организовать погоню за автомобилем после того как его водитель проигнорировал законное требование стражей правопорядка остановиться. После непродолжительного преследования сотрудники Госавтоинспекции задержали машину в районе низководного моста Седанка — Де Фриз. За рулём находился житель села Михайловка, а пассажиром был его приятель. Предъявить какие-либо документы на транспортное средство молодые люди не смогли.

В ходе проверки правоохранители установили, что угонщики похитили иномарку во Владивостоке на улице Русской. В отделе полиции задержанные дали признательные показания.

«Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Полицейские проверяют причастность подозреваемых к ранее совершённым преступлениям», — сообщили в пресс-службе городского управления МВД России.

«Тойоту Витц» вернули законному владельцу. Жителям Михайловки, в соответствии с санкциями статьи, грозит до пяти лет лишения свободы.

 
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