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Спикер Заксобрания Приморья соболезнует родным Натальи Изотовой

Спикер Заксобрания Приморья соболезнует родным Натальи Изотовой
Александр Ролик напомнил об её заслугах в совместной работе с депутатами
7 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Приморского края

Председатель Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва Александр Ролик выразил соболезнования родным и близким Натальи Изотовой. Известный в регионе общественный деятель скончалась на 62-м году жизни после тяжёлой болезни. Наталья Изотова была депутатом городской думы Владивостока, а также занимала пост председателя Приморского краевого общественного благотворительного фонда «Мама».

В своём обращении Александр Ролик отметил, что каждый, кому посчастливилось работать с Натальей Изотовой, чувствовал огромный потенциал этой замечательной женщины и заряжался её неиссякаемой энергией, силой и вдохновением.

«Она всегда приходила на помощь тем, кто в этом особенно нуждался: детям-сиротам, многодетным и малообеспеченным семьям, приморцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Вместе с депутатами Законодательного Собрания Приморского края она провела целый ряд благотворительных акций. Многие её инициативы по поддержке материнства и детства воплотились в краевые законы. Наталья Владимировна Изотова просто творила добро и отдавала этой благородной миссии всю себя без остатка. Такой она навсегда останется в наших сердцах», — озвучил спикер.

От имени депутатов Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик передал искренние соболезнования всем родным и близким Натальи Владимировны Изотовой. Его слова приводит пресс-служба ведомства. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», с аналогичным заявлением выступил губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

 
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