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Казакам Приморья предлагают взять "дальневосточный гектар" коллективно

Казакам Приморья предлагают взять "дальневосточный гектар" коллективно
Так чиновники хотят выполнить просьбу о выделении земли под сельское хозяйство
только что
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Представителям приморского казачества предложили принять участие в федеральной программе по выдаче «дальневосточного гектара». Об этом заявил вице-губернатор края Игорь Степаненко. Чиновник считает, что с новым законом у казаков появилась возможность исполнить давнюю мечту и бесплатно получить сразу несколько участков земли в собственность.

«Вы неоднократно просили определить вам земельные участки под организацию сельскохозяйственных кооперативов. Сейчас такая возможность есть. Федеральным законом допускаются коллективные заявки, то есть землю вы сможете получить на каждого представителя казачьих станиц», — озвучил Игорь Степаненко.

Вице-губернатор добавил, что сейчас в Приморье разрабатывают меры поддержки получателей дальневосточных гектаров. Его слова передаёт пресс-служба администрации региона.

«Губернатор Владимир Миклушевский поручил разработать механизмы оказания помощи получателям гектаров. Например, в проведении инфраструктуры для больших коллективных участков», — добавил он.

С начала реализации закона в Приморье поступило более 18 тысяч заявлений от граждан, желающих взять бесплатный гектар. По количеству обращений край находится на первом месте среди всех регионов Дальнего Востока. Между тем, как писало РИА «Восток-Медиа», сами приморцы не верят в перспективность практики наделения землёй, а большинство людей берут участки лишь из-за их доступности. Многим эта программа и вовсе напоминает историю про раздачу ваучеров.

 
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