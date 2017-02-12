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Жители Артёма "забыли" оплатить в магазине алкоголь и сигареты

Жители Артёма "забыли" оплатить в магазине алкоголь и сигареты
Участница "весёлой компании" имеет за плечами судимость
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: pixabay.com

В Артёме сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнюю женщину и двоих мужчин в возрасте 24 и 25 лет. Их подозревают в ограблении, совершённом по предварительному сговору. Разыскать злоумышленников удалось благодаря бдительности продавца одного из местных магазинов.

В дежурную часть городского отдела МВД России обратилась местная жительница. Она рассказала, что работает продавцом в магазине, расположенном на улице Ворошилова. По словам заявительницы, трое покупателей открыто похитили в торговой точке товар — они взяли две бутылки спиртного и сигареты, а потом скрылись, не заплатив.

Стражи правопорядка установили, что у происшествия был очевидец. Он рассказал, что заметил двоих мужчин и женщину, которые выбежали из магазина и направились в сторону улицы Степановской. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали ранее судимую 38-летнюю жительницу Артёма и  её спутников в возрасте 24 и 25 лет. Всех злоумышленников доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания.

«В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю.

 
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