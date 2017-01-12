Во Владивостоке оторвавшийся у фуры контейнер заблокировал дорогу

Вечером в четверг дорожная обстановка в приморской столице оказалась осложнена в районе Второй Речки. Причиной транспортного коллапса здесь стал плохо закреплённый на фуре контейнер. Груз попросту соскользнул на дорогу, перегородив проезд для других участников движения.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», досадное происшествие случилось рядом с железнодорожной станцией «Вторая Речка». По словам очевидцев, большегруз двигался в направлении Енисейском, однако не смог благополучно преодолеть подъём. Под наклоном контейнер сменил привычное местоположение и оказался на дороге. По счастливой случайности в момент опрокидывания рядом не оказалось авто, поэтому никто не пострадал. Однако крупногабаритная «поклажа» заняла практически всю проезжую часть, да и для устранения последствий неудачной поездки понадобилась помощь крана. Таким образом, водителям, решившим проехать на Енисейскую, пришлось разворачиваться и делать крюк. На данный момент движение на указанном участке частично восстановлено, в причинах произошедшего предстоит разобраться специалистам.















