"Адмирал" проиграл рижскому "Динамо" в домашней премьере-2017

Сегодня вечером, 12 января, хоккейный клуб "Адмирал" провёл первую в наступившем году игру на родном льду. В стенах "Фетисов-Арены" подопечные Александра Андриевского встретились с противником из Латвии, ставшим для приморской команды принципиальным. До настоящего момента рижское "Динамо" выигрывало в противостоянии с "моряками" на протяжении трёх лет. Сегодня матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей.

История встреч между клубами насчитывает 6 игр, из них только в двух победа улыбнулась приморцам. Последний раз лавры славы достались "сине-белым" аж в январе 2014 года. А в этом сезоне противники встречались ровно два месяца назад – 12 ноября. К отчётной игре рижане подошли с 42 очками и четырнадцатой строчкой турнирной таблицы конференции "Запад". В то время как "Адмирал" набрал 67 очков и обосновался на седьмой месте в Восточной конференции.

Хозяева площадки, отчаянно пытающиеся закрепиться в плей-офф, ринулись в бой с первых минут игры. Посмотреть на первый в 2017 году домашний матч собралось довольно много желающих. Однако к разочарованию местных болельщиков ни одну из контратак "морякам" реализовать не удалось. За 4 минуты до конца первого периода счёт встречи открыли гости. Шайбу в ворота соперника с передачи Колтона Гиллиса и Кришьяниса Редлихса забросил Филипп Толузаков. На 18 минуте первого периода "Динамо" осталось в меньшинстве. За нарушения на скамейку запасных отправился Кристалл Зиле и Микелис Редлихс. Однако игра 6 на 4 не принесла желаемых результатов "сине-белым". На первый перерыв команды удалились со счётом 1:0 в пользу рижан. Зрители в это время смогли поучаствовать в автограф-сессии от Михаила Фесенко.

Вторая двадцатимнутка началась с игры в большинстве гостей и ряда атак, проведённых хоккеистами из Латвии. Приезжей команде удалось увеличить отрыв благодаря точному броску Тима Сестито. Получив вторую "оплеуху" подряд, "моряки" наконец собрались и смогли сократить отставание в счёте. Шайбу в ворота "Динамо" забросил Александр Горшков. За 5 минут до конца второго периода "Адмирал" снова остался в меньшинстве, но Бобков с честью выдержал натиск противника.

Третий период оказался чуть менее зрелищным, чем два предыдущих отрезка игры. С первых минут инициативу захватили рижане. Дубль оформил Филипп Толузаков, порадовав при этом группу поддержки приезжей команды. На протяжении оставшегося времени соперники поочередно демонстрировали силовой хоккей, переходя из защиты в оборону. Но заработать ещё очки в свою копилку до конца матча не удалось ни одной из команд. На родном льду "Адмирал" вновь не смог одолеть "Динамо". Следующую встречу "Адмирал" проведёт 14 января. На родном льду "моряки" сыграют с хоккейным клубом "Йокерит". Начало противостояния с гостями из Хельсинки в 17:00.