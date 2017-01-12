В ДВФУ начнут проводить соревнования паралимпийцев

Также на Русском острове спортсмены с инвалидностью смогут готовиться к токийской Паралимпиаде 2020 года

На базе Дальневосточного федерального университета планируется создание краевого центра подготовки паралимпийцев. Здесь смогут заниматься и соревноваться не только российские атлеты с инвалидностью, которые готовятся принять участие в токийской Паралимпиаде 2020 года, но и приморцы, спортивные достижения которых пока ограничиваются локальными соревнованиями. Как сообщает пресс-служба вуза, планы создания центра обсудили исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов и президент Дальневосточной межрегиональной общественной организации инвалидов «Ковчег», руководитель приморской краевой федерации физической культуры и спорта инвалидов Артем Моисеенко. Предполагается уже в нынешнем году провести в ДВФУ несколько соревнований, в том числе по танцам на колясках.

По словам Артема Моисеенко, кампус ДВФУ демонстрирует превосходную организацию доступной среды для инвалидов и имеет большие перспективы для развития паралимпийского спорта. Университет уже несколько раз становился площадкой для региональных турниров и марафонов с участием людей с инвалидностью.

Глава вуза и президент «Ковчега» договорились о проведении летом в ДВФУ первых международных соревнований с участием спортсменов-колясочников из Японии и фестиваля танцев на колясках Inclusive Dance для людей с инвалидностью из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.