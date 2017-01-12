С февраля самолёты будут летать в посёлки Приморья чаще

Сегодня губернатор Приморья Владимир Миклушевский провёл совещание о развитии малой авиации в крае. Там прозвучал анонс увеличения частоты внутрикраевых авиарейсов с февраля этого года.

Чаще выполнять рейсы по существующим маршрутам самолёты смогут благодаря появлению третьего воздушного судна, приобретённого краем в лизинг. РИА «Восток-Медиа» рассказывало об этом. Сегодня новый самолёт отправился во Владивосток с места базирования, и через неделю он пополнит местный авиапарк.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Решетников сообщил, что частота внутренних авиарейсов в Приморье увеличится на пяти из девяти направлений.

По словам директора авиакомпании «Пластун-Авиа» Виталия Юшина, с покупкой нового судна в расписании внутренних авиарейсов добавится 13 дополнительных рейсов. В два раза увеличится количество полётов по маршруту Терней-Светлая, дополнительные рейсы введут по четвергам и субботам. Рейсы по маршруту Владивосток-Кавалерово увеличатся с семи до десяти раз: в понедельник, субботу и воскресенье самолет будет совершать по два рейса. Маршруты Владивосток-Терней и Владивосток-Дальнегорск станут ежедневными, рейсы в Дальнереченск увеличатся до четырёх в неделю.

Руководитель авиакомпании добавил, что все маршруты весьма востребованы - жители края раскупают авиабилеты за недели вперед.

Чтобы запускать новые маршруты, необходимо строительство соответствующей инфраструктуры в населенных пунктах края – взлетно-посадочных полос и аэровокзальных комплексов. Планируется увеличить число аэродромов в населённых пунктах края до 22 в течение пяти лет. В первую очередь авиаторы рассчитывают создать посадочные площадки в поселках Серафимовка Ольгинского района и Восток-2 Красноармейского района и открыть авиарейсы в эти населённые пункты уже в сентябре. Владимир Миклушевский отметил, что цены на авиабилеты останутся доступными, в 2017 году будет продолжено субсидирование их стоимости из средств краевого бюджета.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что до сих пор пассажирские перевозки в Приморье осуществляли два самолета DHC-6-400 вместимостью 19 мест каждый по девяти направлениям: из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку. На самолете Ан-2 можно отправиться по маршруту Дальнереченск–Олон–Охотничий–Единка–Самарга и обратно. Два маршрута выполняются вертолетами Ми-8 – это Терней–Амгу–Усть-Соболевка–Светлая–Единка–Агзу и обратно, а также Терней–Амгу–Максимовка–Светлая–Самарга и обратно.