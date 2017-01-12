Приморские журналисты наблюдали, как тонет человек

Сегодня, 12 января, спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы провели показательную тренировку по оказанию помощи человеку, провалившемуся в полынью. Постановочная операция происходила в акватории в районе железнодорожной станции Моргородок, сообщает РИА "Восток-Медиа".

Специалисты рассказали журналистам, как провалившийся под лёд рыбак может выбраться из воды, продемонстрировав несколько методов самоспасения.

По словам спасателя краевой поисково-спасательной службы Андрея Казачёнка, по хорошему, для выхода на лёд каждый рыбак должен основательно подготовиться. Для этого необходимо иметь при себе свисток и небольшую верёвку до 10 метров в длину с какой-нибудь ручкой. Эти приспособления помогут быстро привлечь внимание и выбраться из воды.

В первую очередь, советуют эксперты, важно не теряться и не паниковать. В случае, если нет перчаток, нужно натянуть рукава на ладони, чтобы они как можно меньше мёрзли. По возможности провалившимся рекомендуется лечь на живот и постараться закинуть ноги на лед и, вращаясь вокруг своей оси, выкатиться на лёд. При этом важно двигаться в ту сторону, с которой шли изначально, так как там проверенный и прочный лёд.

«Если рядом есть другие люди, то они могут помочь выбраться как раз с помощью верёвки или так называемой «цепочкой», то есть 2-3 человека падают на живот, подползают к утопающему как можно ближе и тянут на поверхность. Всё вышеперечисленное – так называемые методы самоспасения. Мы работаем гораздо быстрее. Порой на развёртывание даются секунды, - рассказал Казачёнок. - Очень часто вызовы поступают, нужно нырнуть, достать людей из машины, к сожалению уже погибших, а в итоге приезжаешь и не знаешь, в какую именно из машин нужно нырять».

РИА «Восток-Медиа» уже писало о том, что в нынешнем сезоне лёд собрал огромную дозу жертв. В конце прошлого года в регионе начался настоящий бум провалов автомобилей под лёд – местные жители едва ли не ежедневно топили многомиллионные автомобили.



















































































