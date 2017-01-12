Работница ювелирного магазина присвоила добра на 800 тысяч

Перед судом скоро предстанет работница ювелирного магазина в городе Находка Приморского края, сообщает РИА «Восток-Медиа». Женщина обокрала своего работодателя почти на 900 тысяч рублей, за что и поплатилась.

В ближайшее время в Находке начнётся суд по делу работницы ювелирного магазина. Женщину обвиняют в том, что она занималась преступным промыслом на рабочем месте. По версии следствия, с января 2015 по апрель 2016 года она присваивала товар, а также воровала деньги из кассы. Общая сумма ущерба составила 882 тысячи 350 рублей. Теперь продавщице предстоит ответить за содеянное перед судом. Против неё следователь возбудил дело по 160 статье Уголовного кодекса («Присвоение в крупном размере»). Прокурор Находки уже утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу и передал его в городской суд.

Помимо этого, владелец магазина предъявил работнице иск на сумму ущерба. Обвиняемая уже частично погасила его. А на долю в квартире, которая принадлежит подсудимой, суд наложил арест. Горе-продавщице грозит до шести лет лишения свободы.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о подобных происшествиях. Так, в Фокино 28-летний мужчина похитил связку ключей у своей знакомой работницы ювелирного салона. Затем он спокойно зашёл в помещение и открыл сейф. Он не успел продать драгоценности – стражи порядка нашли их во время личного обыска подозреваемого.