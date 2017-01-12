В Приморье срочно ищут "дефицитного" учителя физики

Подготовка к весенней аттестации в одном из крупных учебных заведений приморской глубинки под угрозой срыва, сообщает РИА «Восток-Медиа». Руководство средней школы № 1 в посёлке Шкотово не может найти педагога-предметника. По словам авторов обращения, во всём Шкотовском районе нет свободных учителей физики.

«Есть работа! В посёлке Шкотово в школе № 1 преподаватель физики находится в декретном отпуске. Замены на второе учебное полугодие на территории Шкотовского района нет. Ученики 9 – 11-х классов могут остаться не аттестованными», – такое сообщение появилось накануне в приморском сегменте социальной сети Facebook.

Директор шкотовской школы Светлана Коломийцина, с которой сегодня связался корреспондент РИА «Восток-Медиа», подтвердила: кадровый вопрос стал головной болью для учебного заведения.

«Куда мы только не обращались за помощью! Сейчас очень рассчитываем на содействие депутата от нашего округа Геннадия Лазарева», – рассказала Светлана Ивановна. Администрация школы готова рассмотреть в качестве преподавателя даже студента, хорошо знающего предмет физики. Но предпочтительней всё же, если на работу придёт молодой специалист или педагог с опытом. В качестве подъёмных школа может предложить разве что съёмное жильё.

В прошлом году во время выездного заседания краевого Законодательного собрания в Спасском районе представители сферы образования не единожды высказывали идеи, как можно простимулировать молодых педагогов жить и работать в глубинке. В частности, всё чаще звучит предложение оформить на законодательном уровне жилищную преференцию для учителей, аналогом которой стала бы действующая краевая программа «Земский доктор».

По мнению директора Дальневосточного филиала фонда «Русский мир», в прошлом главы краевого департамента образования и науки Александра Зубрицкого, в вопросе привлечения «дефицитных» кадров многое зависит от заинтересованности муниципальных властей.

«В данном случае могу дать совет: надо выйти на директора Школы педагогики ДВФУ в Уссурийске. Сергей Викторович Пишун имеет большой опыт содействия муниципалитетам именно в вопросах профессиональной ориентации. Под его руководством готовятся молодые специалисты – будущие учителя. Наверняка некоторые из них родом из Шкотовского района. Кроме того, в Уссурийске могут оказать школе методическую помощь».