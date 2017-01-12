Сегодня четверг, 12 января 2017 года, 17:24
В Приморье срочно ищут "дефицитного" учителя физики
В Приморье срочно ищут "дефицитного" учителя физики
В аэропорту Владивостока пропало ценное оборудование
В аэропорту Владивостока пропало ценное оборудование
Гости выстрелили жителю Владивостока хлопушкой в лицо
Гости выстрелили жителю Владивостока хлопушкой в лицо
В Лучегорске хотят перерабатывать золу и выращивать рыбу
В Лучегорске хотят перерабатывать золу и выращивать рыбу
"Министр по гектару" не решилась встретиться с журналистами Хабаровска
"Министр по гектару" не решилась встретиться с журналистами Хабаровска
Регионы:


Популярное
сегодня, 12:08
В Приморье начали с нуля прокладывать новую дорогу
сегодня, 07:21
Приморью пророчат очередной снегопад
сегодня, 10:47
Владивостокцы обсуждают "воровство снега" в центре города
сегодня, 07:03
Во Владивостоке энергетики отрубят электроэнергию по 83 адресам
вчера, 17:52
Владивостокскую "лестницу в небо" открыли для пешеходов
сегодня, 11:52
Лиса, "замёрзшая на Русском острове", оказалась родом из Сербии
сегодня, 09:06
В Приморье из-за ОРВИ закрыли 4 детских садика
вчера, 23:39
В Тюмени осудили молодую пару за кражу презервативов
сегодня, 11:02
Владивостокским водителям с мыса Эгершельд сегодня не повезло
вчера, 18:22
В центре Уссурийска на неделю перекроют важную дорогу

Обсуждаемое
сегодня, 12:08
8

В Приморье начали с нуля прокладывать новую дорогу
сегодня, 07:03
4

Во Владивостоке энергетики отрубят электроэнергию по 83 адресам
сегодня, 01:56
2

В Тюмени столкнулись Hyundai Solaris и "Лада Веста"
сегодня, 11:12
2

Илья Митькин пообещал привезти в Приморье Матч звёзд КХЛ и сборную
сегодня, 13:13
2

Ещё 42 семьи приморских ветеранов войны улучшат жилищные условия
сегодня, 14:06
2

Арест Игоря Пушкарёва признали главным событием Приморья в 2016 году
сегодня, 14:30
2

Докера порта Ванино наказали за видео для Владимира Путина
сегодня, 07:21
2

Приморью пророчат очередной снегопад
сегодня, 10:25
1

На Дальнем Востоке будут развивать экономику вместе с "социалкой"
сегодня, 10:47
1

Владивостокцы обсуждают "воровство снега" в центре города
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 54



Система Orphus

В Приморье срочно ищут "дефицитного" учителя физики

В Приморье срочно ищут "дефицитного" учителя физики
Педагоги просят помощи в Законодательном собрании и социальных сетях
22 минуты назад
Наука и образование | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: pixabay.com

Подготовка к весенней аттестации в одном из крупных учебных заведений приморской глубинки под угрозой срыва, сообщает РИА «Восток-Медиа». Руководство средней школы № 1 в посёлке Шкотово не может найти педагога-предметника. По словам авторов обращения, во всём Шкотовском районе нет свободных учителей физики.

«Есть работа! В посёлке Шкотово в школе № 1 преподаватель физики находится в декретном отпуске. Замены на второе учебное полугодие на территории Шкотовского района нет. Ученики 9 – 11-х классов могут остаться не аттестованными», – такое сообщение появилось накануне в приморском сегменте социальной сети Facebook.

Директор шкотовской школы Светлана Коломийцина, с которой сегодня связался корреспондент РИА «Восток-Медиа», подтвердила: кадровый вопрос стал головной болью для учебного заведения.

«Куда мы только не обращались за помощью! Сейчас очень рассчитываем на содействие депутата от нашего округа Геннадия Лазарева», – рассказала Светлана Ивановна. Администрация школы готова рассмотреть в качестве преподавателя даже студента, хорошо знающего предмет физики. Но предпочтительней всё же, если на работу придёт молодой специалист или педагог с опытом. В качестве подъёмных школа может предложить разве что съёмное жильё.

В прошлом году во время выездного заседания краевого Законодательного собрания в Спасском районе представители сферы образования не единожды высказывали идеи, как можно простимулировать молодых педагогов жить и работать в глубинке. В частности, всё чаще звучит предложение оформить на законодательном уровне жилищную преференцию для учителей, аналогом которой стала бы действующая краевая программа «Земский доктор».

По мнению директора Дальневосточного филиала фонда «Русский мир», в прошлом главы краевого департамента образования и науки Александра Зубрицкого, в вопросе привлечения «дефицитных» кадров многое зависит от заинтересованности муниципальных властей.     

«В данном случае могу дать совет: надо выйти на директора Школы педагогики ДВФУ в Уссурийске. Сергей Викторович Пишун имеет большой опыт содействия муниципалитетам именно в вопросах профессиональной ориентации. Под его руководством готовятся молодые специалисты – будущие учителя. Наверняка некоторые из них родом из Шкотовского района. Кроме того, в Уссурийске могут оказать школе методическую помощь».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru