В аэропорту Владивостока пропало ценное оборудование

В минувшую среду в аэропорту Владивостока исчезли две партии техники. Сейчас выяснением всех деталей произошедшего занимается полиция.

Транспортная полиция Приморья проводит проверку по поводу хищения техники, поступившей в аэропорт Владивостока. Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник отделения информации и общественных связей дальневосточного управления на транспорте МВД России Ольга Мироненко, в полицию обратились представители двух предприятий с запада России. Они отправили в Приморье своё оборудование, но до места назначения техника так и не дошла.

«Сотрудники полиции проверяют все обстоятельства произошедшего. Технику могли украсть как во Владивостоке, так и в московском аэропорту. Когда это произошло – при погрузке или выгрузке – пока тоже не ясно. Сумму ущерба в настоящее время устанавливают специалисты», - отметила Ольга Мироненко. О какой конкретно технике идёт речь, в ведомстве пока не говорят. Известно лишь, что в одном случае исчезло оборудование, связанное с телефонией.

Кроме того, в сводку происшествий на транспорте попала Находка. Там с тепловоза украли 45 литров дизельного топлива. Произошло это в районе остановки «Горбольница» на подъездном пути «Восточные ворота». Полиция уже установила личность подозреваемого. Стражи порядка проводят проверку по данному факту.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что в аэропорту Владивостока обокрали туриста из Южной Кореи. Мужчина при посадке на рейс в Сеул сдал личные вещи в багаж, в том числе свой ноутбук. Только по прилёте домой в столицу Республики Корея он обнаружил, что дорогой лэптоп пропал. Полиции удалось задержать подозреваемого.