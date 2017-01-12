Гости выстрелили жителю Владивостока хлопушкой в лицо

Всего во время январских праздников к врачам обратились 1,5 тысячи приморцев

Для части приморцев новогодние праздники закончились в больницах. Среди жителей края есть пострадавшие от выстрелов хлопушек и петард, неудачного катания на коньках и тюбингах, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По словам представителя департамента здравоохранения Ольги Механцевой, с 1 по 8 января в травмпункты и другие медицинские учреждения региона обратились полторы тысячи человек. «Основные обращения связаны с мелкими бытовыми травмами и травмами, связанными с зимними забавами – катанием на коньках и тюбингах. Травм в результате запуска пиротехники было, к счастью, немного», – рассказала руководитель отдела организации медицинской помощи взрослому населению.

Два запомнившихся ей случая травмирования глаз она объяснила человеческой неосторожностью. В первом случае мужчина слишком близко держал петарду и потерял зрение. Другой житель Приморья пострадал из-за неудачной шутки пришедших к нему гостей. «5 января в глазное отделение больницы рыбаков поступил мужчина с серьёзной травмой глаз, которую он получил дома. Гости выстрелили в лицо хлопушкой, когда он открыл им дверь. Сегодня за зрение борются врачи», – отметила Ольга Механцева на встрече с журналистами.

Редакция «Восток-Медиа» в свою очередь напоминает о приближающемся праздновании старого Нового года и необходимости бережного отношения к себе и окружающим.







