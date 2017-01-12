В Лучегорске хотят перерабатывать золу и выращивать рыбу

Приморский посёлок Лучегорск войдёт в федеральную программу «Комплексное развитие моногородов». В будущем административный центр Пожарского района может ожидать серьёзный приток инвестиций, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморский посёлок Лучегорск присоединился к доктрине по развитию моногородов в России. Программа, в которую входит 319 населённых пунктов по всей стране, должна снизить зависимость таковых от градообразующих предприятий. Речь идёт о таких набивших оскомину вещах, как диверсификация экономики, улучшение городской среды и развитие человеческого капитала. В 100 городах планируют создать ТОРы. Заработает ли это на деле – пока неизвестно, но у многих населённых пунктов уже есть конкретные предложения по развитию. Не стал исключением и приморский посёлок.

Глава Лучегорска Владимир Козак в конце прошлого года прошёл специализированные обучающие курсы в рамках госпрограммы. Там он озвучил пакет инвестиционных проектов (и муниципальных, и частных) для районного центра. Их общая сумма составила ни много ни мало 11 миллиардов рублей. Чиновник выразил надежду, что как минимум два из них примут к реализации. Первый касается глубокой переработки леса, второй – переработки золы с ПримГРЭС. Его слова приводит pobeda-luchegorsk.ru: «Проект с переработкой золы – очень перспективный. Улучшится экологическая обстановка, предприятия перестанут штрафовать за загрязнение окружающей среды. Разгрузятся золоотвалы». Владимир Козак отметил, что сейчас в посёлке перерабатывается всего 15 % из компонентов золы. Как результат – переполненные золоотвалы и плохая экология. Ещё два интересных проекта для Лучегорска предложило Инвестиционное агентство Приморского края: тепличное хозяйство «Агроинвест» и рыборазводное предприятие «Акваферма».

В Фонд развития моногородов уже отправили так называемый паспорт по Лучегорску. Это документ со множеством аналитической информации – как экономической, так и социальной. После анализа цифр фонд примет решение, насколько срочно посёлку требуется помощь. В зависимости от этого он войдёт либо в первую, либо во вторую волну программы. В любом случае, экономическую помощь Лучегорску окажут – раньше или позже. Речь идёт не только об инвестировании проектов. Например, Фонд развития моногородов готов выделять кредиты для бизнеса под 9 процентов годовых. Выдавать деньги они будут на 106 различных направлений.

Проблема моногородов для Приморья – не нова. Так, жители Дальнегорска долгое время страдают от кризиса на градообразующем предприятии «Бор» (не говоря уже о кризисе политическом). РИА «Восток-Медиа» подробно писало про эту ситуацию. Другой работы в городе практически не найти.