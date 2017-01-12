Приморского вора подвела брошенная перчатка

Мужская перчатка привела полицейских Приморья к преступнику, который обчистил продуктовый склад в Хасанском районе и там же обронил личную вещь. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу районного отдела МВД.

В дежурную часть обратился хозяин склада, откуда пропали алкоголь и продукты питания на общую сумму 50 тысяч рублей. Стражи порядка увидели на месте происшествия пустые коробки, сломанные навесные замки и брошенную зимнюю мужскую перчатку.

Далее особую роль в раскрытии преступления сыграли кинолог и его овчарка по кличке Фит. Собака взяла след и привела полицейских к подозреваемому - 49-летнему жителю посёлка Краскино, который сидел в гостях у знакомых. Там же стражи порядка нашли украденные со склада продукты. Их уже вернули владельцу.

Подозреваемый признался в краже и стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.











