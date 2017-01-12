Арест Игоря Пушкарёва признали главным событием Приморья в 2016 году

Арест Игоря Пушкарёва стал самым главным событием прошлого 2016 года. В список самых резонансных также попал тайфун «Лайонрок» и открытие Приморского океанариума, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Арест мэра Владивостока Игоря Пушкарёва стал лидером народного голосования на сайте агентства. Более 180 человек посчитали, что именно это событие можно считать главным в жизни Приморья в ушедшем году. Принёсший множество бед разрушительный тайфун «Лайонрок» стал вторым по важности, по мнению читателей vostokmedia.com, - почти 140 голосов. Почётная бронза досталась долгожданному открытию Приморского океанариума со 115 голосами.

В пятёрку самых крупных событий также вошли победа Владивостока в голосовании за купюры и тигр, разгуливавший по краевому центру. Оправдание «приморских партизан», второй Восточный экономический форум и приезд Путина, а также путешествие прославившегося Серёги Питерского заняли 6-, 7- и 8-е места соответственно. Проведение Летнего кубка КВН приморцам запомнилось слабо, поэтому это событие стало предпоследним с конца. Однако самым незначительным читатели посчитали прошедшие в сентябре выборы.

В конце прошлого года РИА «Восток-Медиа» подробно подводило итоги года. Редакция собрала главные события 2016-го, в список которых вошли арест мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, оправдание «приморских партизан», ВЭФ, открытие Приморского океанариума, Летний кубок КВН, выборы 18 сентября и дело Мещерякова. В подборку самых трагичных происшествий вошли упавший мост, находкинская школьная трагедия, жуткая авария, унёсшая из жизни молодую пару, смерть кошки Матроски, тайфун «Лайонрок», гибель главы МЧС Приморья Олега Федюры, многочисленные происшествия, а также смерть животных в Приморском океанариуме. Также редакция представила подборку самых безумных новостей уходящего года и топ скандалов-2016. Кульминацией подведения итогов стала подборка главных побед Приморья в 2016 году.