На "Земле леопарда" проведут рекультивацию

В национальном парке «Земля леопарда» на этот год запланирована масштабная рекультивация территории. Около 115 гектаров заповедной территории очистят от следов жизнедеятельности человека. Сейчас в разных уголках парка можно наткнуться на старые свалки и на остатки заброшенных военных поселений. В идеале лес должен приобрести первозданный вид.

Уборкой территории займётся специально нанятая компания. Подрядчику предстоит демонтировать постройки бывших военных казарм и складов, ликвидировать свалки твёрдых бытовых отходов. Работа кипит сразу в восьми «горячих точках». Всего понадобится вывезти и утилизировать более 7000 тонн металлолома и мусора, в том числе мотков колючей проволоки, которые являются прямой угрозой для обитателей «Земли леопарда». После этого на очищенных участках будет восстановлен плодородный слой почвы и создан растительный покров из смеси различных трав.

«Значимость работ по рекультивации земель национального парка сложно переоценить, – подчеркнула Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Животные должны обитать в условиях дикой природы, а не на помойках. Поэтому важно восстановить целостность лесов. Сегодняшняя картина этих мест особенно хорошо видна с вертолёта: кажется, что кусок земли просто вырвали из общего лесного пейзажа, оставив лишь голую пустошь. Но когда мы залечим эти старые раны, природа оживёт, сюда смогут вернуться животные: насекомые, птицы, мелкие млекопитающие, копытные, а за ними и наши редкие кошки».

Общая площадь национального парка «Земля леопарда» составляет 262 тысячи гектаров – таким образом, рекультивация затронет почти половину всей территории.



