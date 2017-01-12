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На "Земле леопарда" проведут рекультивацию

На "Земле леопарда" проведут рекультивацию
Более сотни гектаров нацпарка очистят от старых свалок и руин военных поселений
полчаса назад
Экология | Приморский край
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Фото: ФГБУ "Земля леопарда"

В национальном парке «Земля леопарда» на этот год запланирована масштабная рекультивация территории. Около 115 гектаров заповедной территории  очистят от следов жизнедеятельности человека. Сейчас в разных уголках парка можно наткнуться на старые свалки и на остатки заброшенных военных поселений. В идеале лес должен приобрести первозданный вид.

Уборкой территории займётся специально нанятая компания. Подрядчику предстоит демонтировать  постройки бывших военных казарм и складов, ликвидировать свалки твёрдых бытовых отходов. Работа кипит сразу в восьми «горячих точках». Всего понадобится вывезти и утилизировать более 7000 тонн металлолома и мусора, в том числе мотков колючей проволоки, которые являются прямой угрозой для обитателей «Земли леопарда». После этого на очищенных участках будет восстановлен плодородный слой почвы и создан растительный покров из смеси различных трав.

«Значимость работ по рекультивации земель национального парка сложно переоценить, – подчеркнула Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Животные должны обитать в условиях дикой природы, а не на помойках. Поэтому важно восстановить целостность лесов. Сегодняшняя картина этих мест особенно хорошо видна с вертолёта: кажется, что кусок земли просто вырвали из общего лесного пейзажа, оставив лишь голую пустошь. Но когда мы залечим эти старые раны, природа оживёт, сюда смогут вернуться животные: насекомые, птицы, мелкие млекопитающие, копытные, а за ними и наши редкие кошки».

Общая площадь национального парка «Земля леопарда» составляет 262 тысячи гектаров – таким образом, рекультивация затронет почти половину всей территории.


 
 
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