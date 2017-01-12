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Ещё 42 семьи приморских ветеранов войны улучшат жилищные условия

Ещё 42 семьи приморских ветеранов войны улучшат жилищные условия
В основном в очереди на получение квартир числятся вдовы участников Великой Отечественной
только что
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В Приморье из федерального бюджета в этом году должны поступить почти 75 миллионов рублей на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Этих средств достаточно для приобретения квартир для 42 семей. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что работа  по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны ведётся с 2009 года по указу президента РФ. За эти годы в Приморье более 2600 ветеранов улучшили свои жилищные условия. В департаменте труда и социального развития краевой администрации регулярно проходят совещания, на которых специалисты рассматривают обращения ветеранов.

Как сообщили сотрудники департамента, обеспечение жильём ветеранских семей в рамках указа Президента Российской Федерации идет по графику.

«Сегодня в очереди находятся 55 человек, трое из которых – участники войны. Остальные – вдовы погибших и умерших участников войны. Эти граждане встали на учёт как нуждающиеся в жилье в апреле-декабре 2016 года», – пояснили специалисты.

При этом по федеральному законодательству, если пожилые люди по собственному решению ухудшили жилищные условия  - например, продали или подарили свои квартиры, - то в течение пяти лет они не могут претендовать на участие в программе. Однако по окончанию этого срока могут снова встать в очередь.

«Есть ряд условий, которые принимаются во внимание при решении о постановке ветеранской семьи на учёт, как нуждающейся в улучшении жилищных условий. Все эти обстоятельства, прописанные в Жилищном кодексе, учитываются специалистами в муниципалитетах индивидуально», – подчеркивает директор департамента Лилия Лаврентьева.

Сумма социальной выплаты регламентируется федеральным законом «О ветеранах» и расчётом на каждого получателя 36 квадратных метров при средней рыночной стоимости квадратного метра, устанавливаемой министерством ежеквартально.

Весной прошлого в регион поступило 126,2 миллиона рублей. На эти деньги приобрели квартиры для 74 очередников, среди которых было 20 участников Великой Отечественной войны, а также ветеранские вдовы, жители блокадного Ленинграда.

В декабре 2016 года федеральный бюджет дополнительно направил Приморью 8,9 миллионов рублей. Дополнительное финансирование позволило обеспечить квартирами еще пятерых участников войны.

 
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