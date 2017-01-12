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Во Владивостоке перевернулось несколько машин

Во Владивостоке перевернулось несколько машин
Неосторожность водителей и скользкие дороги приводят к серьёзным авариям
только что
Происшествия | Приморский край
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Это утро во Владивостоке отметилось двумя серьёзными авариями, сообщает РИА «Восток-Медиа». В обоих случаях машины опрокинулись на проезжую часть.

Сегодня утром в приморской столице произошли сразу два ДТП с «перевёртышами». В одном из них пострадали люди. Так, в 4 часа утра на мысе Чуркин, по дороге в Рыбный порт, произошёл инцидент с фурой. Грузовик, гружёный металлоломом, ехал по улице Берёзовой. На повороте водитель не справился с управлением и завалил авто на бок. Впрочем, на земле машина так и не оказалась. Она «прилегла» на своего меньшего собрата, припарковавшегося на обочине.


 
 

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Очевидцы происшествия говорят, что данная авария разбудила многих местных жителей – грохот во время падения грузовика стоял нешуточный.


 

Ещё одно ДТП произошло на улице Кирова, возле дома № 6. Как сообщает автомобильное сообщество dpscontrol_125 rus, виновница инцидента – водитель Daihatsu Terios – попыталась совершить обгон по встречной полосе. По словам очевидцев, во время этого манёвра малолитражку занесло, и свой путь она закончила уже на крыше.


 

Попутно «Териос» зацепил другую машину. Как оказалось, главной причиной инцидента стала летняя резина, в которую была «обута» машина виновницы ДТП. По предварительной информации, сама женщина получила несколько травм, и её госпитализировали врачи.

 


 

Впрочем, автоледи действительно повезло. Порой аварии из-за летней резины заканчиваются гораздо более плачевно. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о трагическом столкновении, произошёдшем возле краевого сафари-парка.  Там столкнулись Nissan Datsun и фура, водительница внедорожнкиа погибла. На «Ниссане» стояли летние шины.

 
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