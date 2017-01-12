Сегодня "Адмирал" сразится с командой, которую не побеждал три года

Сегодня приморский клуб «Адмирал» проведёт первый в 2017 году домашний матч. «Морякам» предстоит сразиться с рижским «Динамо», сообщает РИА «Восток-Медиа».

В четверг, 12 января, в 19:30 на льду «Фетисов-Арены» начнётся противостояние приморской команды и гостей из Латвии. Регулярный чемпионат подходит к своему завершению, и теперь между клубами начинается настоящая битва за плей-офф.

В истории КХЛ сегодняшние соперники встречались всего шесть раз, при этом в четырёх из них победу праздновала Рига. В сезоне 2013-2014 «моряки» дважды выигрывали: во Владивостоке со счётом 3:0, а в Риге – 5:2. Следующие четыре матча остались за рижанами, причём три победы динамовцы одержали с одинаковым счётом 4:2, а в текущем сезоне - 3:2. Кстати, в последний раз «моряки» побеждали соперника ровно три года назад, без одного дня, – 13 января 2014 года.

Сейчас подопечные Александра Андриевского находятся на 7-й строчке турнирной таблицы на Востоке. В их копилке значится 67 очков. Пока «моряки» держатся за зону плей-офф, однако их положение весьма шаткое – разрыв с ближайшими конкурентами незначительный.

Как уже писало РИА «Восток-Медиа», до старта домашней серии «сине-белые» успели провести два матча на выезде. В первой игре 2017 года «Адмирал» разгромил «Медвешчак» в Загребе. После этого «моряки» на последних секундах матча проиграли «Словану» в Братиславе.