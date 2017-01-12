В Приморье начали с нуля прокладывать новую дорогу

Она будет вести к сельхозугодьям в ТОР "Михайловский"

В Михайловском районе Приморья началось строительство дороги к одноимённой территории опережающего развития. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что ТОР «Михайловский» создан для ускоренного развития агропрома с инвестициями компаний-гигантов, ставших его резидентами. При этом строительство инфраструктуры для ТОРов – забота краевых властей.

Дорогу к угодьям ООО «РусАгро-Приморье» построит краевое предприятие «Примавтодор». Дорожники уже приступили к снятию верхнего слоя почвы и принялись отсыпать будущее полотно дороги. В итоге получится примыкание к дороге, ведущей от Михайловки через Турий Рог в Некруглово. Общая протяжённость новой дороги до границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» и внутриплощадочных дорог составит два с половиной километра.

Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов, на объекте работают более десяти единиц техники: экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и каток.

Основной проект ТОР «Михайловский» - семь свинокомплексов компании «Мерси Трейд». «РусАгро Приморье» – дочерняя компания крупнейшего российского агрохолдинга, планирует построить десять свинокомплексов производительностью 700 тысяч голов в год. Сейчас приморские производители поставляют на рынок края до 15 тысяч тонн мяса в месяц. Губернатор края Владимир Миклушевский заявил, что резиденты ТОР «Михайловский», компании «Русагро» и «Мерси Трейд», увеличат производство свинины в Приморье в 12 раз, чтобы не только наполнить мясной продукцией местный рынок, но и выйти на экспорт.