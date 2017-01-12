Лиса, "замёрзшая на Русском острове", оказалась родом из Сербии

Последние два дня по социальным сетям Владивостока гуляет фотография вмёрзшей в лёд лисы. Многие сообщества в Instagram уверяют, что эта фотография сделана на острове Русском, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вот уже пару дней в приморских социальных сетях распространяются несколько фотографий лисы, которая замёрзла в водоёме. Лиса, по всей видимости, утонула, потом водную гладь сковало льдом – и она попросту вмёрзла в эту толщу. В Приморье данные снимки чаще всего можно увидеть с подписью «Фотографии сделаны на острове Русском». Многие жители края ужасались трагическому происшествию и оставляли грустные комментарии под этими снимками.





Скептики у «островной» версии произошедшего нашлись сразу же. Некоторые комментаторы отметили, что вода на снимке не похожа на морскую, другие же сразу привели несколько ссылок на зарубежные источники фотографий. Кроме того, часть приморцев отметила, что лиса сильно похожа на чучело, брошенное в воду, - в частности, из-за открытых глаз.





Как оказалось, фото действительно родом не из России – их сделали в Сербии. В мировой Сети снимки выложили на одном черногорском сайте с подписью «Сербская версия мультфильма «Ледниковый период». Автор опубликовал фотографии в качестве предупреждения для любителей гулять по льду. Причём до сих пор непонятно, был это живой зверь или действительно фотограф заморозил в озере чучело. В пользу первой версии говорят похожие смерти лис, которые происходят по всему миру, - например, как на этом снимке.





Снимки активно обсуждаются в социальных сетях по всему миру. Так что, можно сказать, Владивосток зацепило этой волной. Интересно, что чаще всего данное фото служит поводом для доброго чёрного юмора – всё-таки ситуация довольно необычна и даже забавна. «А он неплохо сохранился», «Его глаза как бы говорят: «Ублюдок…», «Эта лиса попыталась эволюционировать обратно» - подобные комментарии оставляют пользователи соцсетей по всему миру. Некоторые из них даже вспоминают случаи, когда они видели других вмёрзших в лёд животных: белок, лосей и даже чёрных медведей.

Это уже не первый случай вброса фальшивых новостей в социальные сети Владивостока. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о фейковом видеоролике с тигром, догоняющим легковушку. Кроме того, в своё время жительница Дальнего Востока пыталась набрать популярность с помощью якобы свежей фотографии тигра. Снимок взбудоражил социальные сети, однако вскоре хабаровский блогер вывел даму на чистую воду.