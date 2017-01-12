Юноши из подтопленных районов Приморья получили отсрочку от армии

Их призовут на службу через полгода

По итогам завершившейся осенней призывной кампании вице-губернатор Приморского края Геннадий Сыромятнов провёл селекторное совещание. Он объявил, что приморцы из затопленных во время тайфуна районов получили шестимесячную отсрочку от призыва на военную службу. Отсрочкой воспользовались 20 призывников из Кавалеровского и Ольгинского районов. При желании молодые люди могли отказаться от подаренной им отсрочки – и, написав о своём согласии, отправиться служить.

По словам Геннадия Сыромятнова, указание об отсрочке от призыва пришло в Приморье из Генерального штаба Минобороны. Оно касалось тех призывников, чьи семьи полностью или частично потеряли жильё в результате наводнений после тайфуна «Лайонрок».

Вице-губернатор добавил, что в целом осенняя призывная кампания в Приморье прошла успешно. Во всех муниципалитетах были организованы призывные комиссии, в которых работали более 200 врачей.

«План по призыву в Приморье выполнен в полном объёме. В рамках осеннего призыва в крае на военную службу призвано 1915 молодых людей. Число призывников, признанных по состоянию здоровья годными к военной службе, в регионе составляет 76 %», – подчеркнул вице-губернатор.

Следующий армейский призыв в России стартует 1 апреля 2017 года и продлится до 15 июня.